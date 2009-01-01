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*Alestorm*



21 апр 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

11 мар 2017 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

10 янв 2017 : 		 ALESTORM приступили к записи

3 июн 2016 : 		 ALESTORM продлили соглашение с лейблом

28 июл 2015 : 		 Новое видео ALESTORM

2 авг 2014 : 		 Видео с текстом от ALESTORM

2 июл 2014 : 		 Семплы новых песен ALESTORM

13 июн 2014 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2014 : 		 Семпл новой песни ALESTORM

17 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

10 фев 2014 : 		 ALESTORM приступили к записи

18 окт 2013 : 		 Тизер нового DVD ALESTORM

19 сен 2013 : 		 Новый DVD ALESTORM выйдет в ноябре

11 апр 2012 : 		 Новое видео ALESTORM

22 май 2011 : 		 Новое видео ALESTORM

18 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома ALESTORM

4 мар 2011 : 		 Новая песня ALESTORM

21 дек 2010 : 		 ALESTORM начнут запись в январе

27 дек 2009 : 		 Рождественская песня от ALESTORM

1 дек 2009 : 		 ALESTORM ищут дизайнера для создания нового логотипа группы

29 июн 2009 : 		 Новое видео ALESTORM

18 май 2009 : 		 Доступно видео из нового DVD ALESTORM

12 май 2009 : 		 Еще одна песня от ALESTORM

30 мар 2009 : 		 Новая песня ALESTORM

17 мар 2009 : 		 ALESTORM раскрыли детали нового альбома

22 дек 2008 : 		 ALESTORM выпустят новый альбом весной

24 сен 2008 : 		 ALESTORM объявили имя нового гитариста

19 сен 2008 : 		 Из ALESTORM ушел гитарист

29 авг 2007 : 		 ALESTORM подписались на NAPALM RECORDS

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|||| 21 апр 2017

Новое видео ALESTORM

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ALESTORM опубликовали свой новый видеоклип на композицию "Alestorm", что должна войти в грядущий пятый студийный альбом группы "No Grave But The Sea", запланированный к выходу 26 мая на лейбле Napalm Records.

ALESTORM Releases Video For New Song 'Alestorm'

alestormnogravecd




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