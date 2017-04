21 апр 2017



Новое видео ALESTORM ALESTORM опубликовали свой новый видеоклип на композицию "Alestorm", что должна войти в грядущий пятый студийный альбом группы "No Grave But The Sea", запланированный к выходу 26 мая на лейбле Napalm Records.











