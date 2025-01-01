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Ugly Kid Joe

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У UGLY KID JOE полно материала



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Гитарист UGLY KID JOE и известный продюсер Dave Fortman в новом интервью обсудил новый материал, и, в частности, ответил на вопрос, проще ли с годами сочинять новую музыку:

«Ну, это совсем все иначе. Мы с Whit просто решили — я не знаю когда, возможно, это было в 2023 году — я просто подумал: "Просто, б$$$ь, приезжай. Давай, черт возьми, просто сделаем это". А потом мы сели и записали семь-восемь песен подряд в течение примерно 12 дней или что-то в этом роде. Может не совсем так — возможно, была короче, возможно, немного длиннее, — но все произошло довольно быстро. Мы их сделали. Потом мы начали понимать, вау, вся эта затея с переводом мне очень-очень помогает: я могу вытащить риффы из его головы, воплотить их в реальность, а затем записать их на драм-машине, а потом просто попросить его прийти и начать петь, и вот мы начинаем и снова, и снова, и снова, и снова. И как только мы это услышим, мы начнем исправлять отдельные части и делать все остальное. Но, да, я бы сказал, что эта часть совершенно новая, и нам очень-очень легко ее исполнить. Мы только что это опять провернули. Мы только что написали еще две [песни] на другой сессии, которая была последней — я не помню точно, ну когда он был здесь; В марте, или когда там... да неважно. Так что с этим просто.

Мы с Klaus'ом с самого начала были авторами большинства песен. Он участвовал в "America's Least Wanted". Затем мы оба делаем все остальное. Так что [процесс] для меня был таким же. Проще определенно не стало. Просто я должен делать то, что делаю обычно, и каким-то образом это получается».

На вопрос, что для UGLY KID JOE "актуальнее" — выпустить новый полноформатный альбом или мини-альбом, Dave ответил:

«Прямо сейчас, конечно, пластинку. Потому что у нас есть материал. Почему нет? Нам нравятся, я так думаю, почти все песни. Есть несколько, которые мы даже не закончили, потому что мы с Whit написали уйму песен. Я прикидываю, что, вероятно, еще две мы не используем, мы их не закончили. Но, чувак, у нас, походу, и так есть где-то 12 песен или около того».




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