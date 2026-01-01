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UGLY KID JOE обещают вернуться к металлу



Гитарист и продюсер UGLY KID JOE Dave Fortman в недавнем интервью поговорил о новом альбоме коллектива, который станет следующим после "Rad Wings Of Destiny", вышедшей в октябре 2022 года.



«Кажется, мы… Черт, я уже забыл. Мы выпускаем 12 песен или 10? В общем, где-то 10–12 треков. Честно говоря, не помню. Насколько я понимаю, сейчас обсуждаются разные варианты релиза. По-моему, материал хотят выпускать двумя частями. Но я даже не знаю, имею ли право об этом говорить. Да и не уверен, что это уже окончательно решено. В организационные вопросы я особо не лезу. Но если смотреть на материал целиком, то там примерно 12 песен, и, кажется, мы хотим выпустить их все. В любом случае свет увидят как минимум десять. Хотя, если память не изменяет, все-таки двенадцать. Просто мы не возвращались к этому разговору уже несколько месяцев, так что сейчас я многого не вспомню. Пока все находится в стадии обсуждения».



Рассказывая о том, как проходила работа над новой пластинкой, Dave отметил:



«На этот раз мы подошли к делу по-настоящему основательно. Впервые я смог полностью реализовать себя именно как продюсер. Раньше такого не было. На "Rad Wings" мне хотелось, чтобы продюсером снова стал Mark [Dodson], потому что мы его очень любим. Это была своего рода дань уважения и ностальгия. Да и сам альбом получился отличным. Тогда я мог просто быть музыкантом, получать удовольствие, выпивать и играть на гитаре. Мне это очень нравилось.



С предыдущими записями тоже все происходило довольно просто: мы заходили в студию и быстро делали свое дело. Конечно, я всегда занимался продюсированием, но совсем не так, как сейчас. На этот раз я включился в процесс с самого начала. Причем речь не столько о технической стороне, сколько о психологической работе. Мне очень хотелось, чтобы Klaus [Eichstadt] написал новые песни. Поэтому я начал незаметно подталкивать его в этом направлении, буквально на подсознательном уровне, чтобы он сам этого не замечал. И это сработало. По-моему, на этом альбоме у него несколько лучших песен за всю карьеру. Именно этого я и добивался. Ведь именно так когда-то появилась эта команда. Все началось с того, что Klaus написал хит, а практически весь материал "America's Least Wanted" принадлежит именно ему.



Еще одной задачей было как можно раньше начать сочинять вместе с Whit'ом [Whitfield Crane]. Нам хотелось посмотреть, что из этого получится. При этом у меня есть три песни, которые я написал полностью сам. Обычно у нас с Klaus'ом всегда хватает собственного материала. Но именно совместные вещи с Whit'ом, как мне кажется, стали настоящей магией этого альбома.



Мы договорились об одном важном правиле: если песня не вызывает полного восторга, она не имеет права жить. Есть одна композиция — не буду называть ее — которая в итоге все-таки попадет на альбом. Она получилась просто потрясающей. Мы потом долго смеялись, потому что достаточно открыть Pro Tools — и даже не знаю, сколько там чертовых версий этой песни.



Есть замечательная фраза Max Martin'а — одного из величайших сонграйтеров: "Нужно уметь убивать своих любимчиков". Каким бы гениальным тебе ни казался материал, если он не сносит тебе голову на сто процентов, продолжай работать. Переписывай, добавляй новые партии, меняй детали и не останавливайся.



Именно так мы работали над шестью или семью композициями. Некоторые из них, на мой взгляд... Моя самая любимая песня на всей пластинке появилась именно благодаря такому подходу.



Кроме того, сейчас Whit находится на абсолютном пике как автор. Это его вершина. Серьезно. Он приносил идеи, напевая риффы голосом, а я переводил их на язык гитар и превращал в полноценные композиции. Но главное — это его вокальные мелодии, бесконечная работа над ними, его метафоры и поэтические образы. Исключительно по моему мнению, это лучший материал, который когда-либо создавал этот коллектив.



Моя любимая вещь на пластинке — настоящий magnum opus всего альбома. Основа там — риффы Whit'а, моя аккордовая последовательность в припеве, но все риффы, все вокальные линии — его. В текстах от меня вообще ничего нет. Это полностью его работа, и в этот раз он проявил себя как настоящий гений.



Мы сидели у меня дома, когда я жил в Кейп-Корал. Все происходило прямо в спальне. Whit просто лежал на кровати и целыми днями придумывал новый материал. Это был невероятный процесс. Мы никогда раньше так не работали. Никогда еще совместная работа не приносила столько идей. Это было действительно увлекательно.



Потом приехал Klaus, и мы довели до ума его материал. На альбоме будет песня, которую лично я считаю лучшей в его жизни. Она просто чертовски крутая».



Говоря о том, чем новый альбом отличается от предыдущих работ UGLY KID JOE, Fortman признался:



«Любая команда, выпуская новую пластинку, говорит: "Это лучшее, что мы когда-либо сделали". А потом добавляет: "Нет, в этот раз мы действительно серьезно". Наверное, я и в прошлый раз говорил то же самое. Но сейчас я и правда так считаю.



Я в восторге от этой записи. Знаю, что остальные тоже невероятно ею гордятся. Она звучит потрясающе. Здесь намного больше продюсерской работы, чем на любой нашей предыдущей пластинке. Больше интересных аранжировок, дополнительных партий, овердабов, необычных звуков и деталей. На этом альбоме есть вещи, которых раньше на наших записях просто никогда не было. И все это добавил ваш покорный слуга.



Во время второго этапа сведения я вообще полностью пересмотрел продюсерскую концепцию и заново пересвел весь альбом. К тому моменту я уже завязал с алкоголем и стал иначе смотреть на многие аспекты. В конце 2024 года я сводил концертник GODSMACK "Live At Mohegan Sun" и вдруг подумал: "А почему бы не переслушать материал UGLY KID JOE?"



Сначала это было просто желание добиться лучшего звучания. Но очень быстро все превратилось в нечто гораздо большее. Я понял, что могу добавить массу новых деталей. Научился использовать всевозможные подкладки, пэды и другие элементы, которые почти не слышны сами по себе, но делают микс шире и объемнее. Потом начал добавлять новые звуки, дополнительные продюсерские решения — и в итоге пластинка практически превратилась в совершенно иную пластинку.



На все это ушли месяцы. Я вложил в эту работу огромное количество сил. Надеюсь, поклонникам понравится результат. Мы сами просто обожаем этот альбом. И, как мне кажется, это самая необычная работа за всю историю UGLY KID JOE».



Говоря о музыкальном направлении новой пластинки, Dave добавил:



«Мы вернулись к металлу. По-настоящему вернулись.



На "Rad Wings Of Destiny" мы почему-то написали материал практически без palm mute. Я как-то сказал об этом Klaus'у во время одного из туров. Уже не помню какого. Говорю ему: "Черт возьми, на 'Rad Wings Of Destiny' нет практически ни одной песни с palm mute. По-моему, только в середине 'Kill The Pain' есть такой момент".



И вот я играю это на саундчеке и понимаю: да у нас почти каждая классическая песня построена на таких риффах. Даже "Milkman's Son". Это же часть ДНК нашей команды.



Я тогда сказал Klaus'у: "О чем мы вообще думали, когда писали 'Rad Wings Of Destiny'? Что это вообще было? Там сплошные песни, где электрогитара просто бренчит аккордами". И добавил: "Нам нужен альбом, целиком построенный на тяжелых, плотных риффах".



Именно таким он и получился. Все песни здесь гораздо тяжелее — это настоящий хард-рок и металл. Некоторые вещи вообще звучат как классический олдскульный металл. У пластинки потрясающая энергетика. Я очень рад, что все повернулось именно в эту сторону. Получилось чертовски круто!»







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