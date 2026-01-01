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Вокалист UGLY KID JOE о дружбе с Лемми



WHITFIELD CRANE в недавнем интервью поговорил о ноголетней дружбе с лидером MOTÖRHEAD Лемми Килмистером. На вопрос, как состоялось их первое знакомство, Whitfield ответил:



«По сути, всё началось после того, как UGLY KID JOE выстрелили. Мы с Klaus'ом [Eichstadt] в каждом интервью, которое у нас брали... Во-первых, мы вообще не могли поверить, что кто-то хочет нас интервьюировать. Но что бы нас ни спрашивали, у нас будто было написано на костяшках пальцев: "Ozzy". Мы неизменно отвечали: "Ozzy рулит".



Думаю, в какой-то момент это дошло до лагеря Ozzy. Потом мы начали продавать огромное количество пластинок — или как это сейчас правильно назвать. И вдруг нам предложили выступить на концерте памяти Рэнди Роадса — Randy Rhoads forever. Изначально шоу должно было пройти в другом месте, но в итоге его перенесли в Irvine Meadows. Мы тогда были совсем пацанами. Даже толком не ездили в туровом автобусе — вообще ничего подобного еще не видели.



Нам достался слот открытия концерта, и мы были просто на седьмом небе. Ozzy Osbourne? Невероятно!



Афиша выглядела так: UGLY KID JOE открывают вечер в Irvine Meadows, посвященный Рэнди Роадсу — уже само по себе безумно круто. Затем играют MOTÖRHEAD, а хедлайнером был Ozzy Osbourne. Я много раз бывал в Irvine Meadows как зритель. Видел там AC/DC, множество других групп. Но мне и в голову не приходило, что однажды я сам выйду на эту сцену.



Мы стояли за кулисами — не в гримерке, а там, где размещались усилители. Я смотрел вокруг и думал: "Не может быть. Сейчас мы будем играть здесь". До этого я никогда не выступал на такой огромной площадке. Никогда. Конечно, это немного пугало, но гораздо сильнее я был просто счастлив. И тут появился Лемми.



Он подошел к нам. Совершенно спокойный, очень дружелюбный. С сигаретой в зубах. От него буквально исходили сила и харизма — ну вы знаете, каким он был. И мы подружились буквально мгновенно.



После этого мы были знакомы долгие годы. Я приезжал к нему домой в Голливуде, советовался с ним, очень ценил его мудрость. С ним можно было говорить обо всем на свете. Он был потрясающим собеседником. Да, Лемми был настоящим. Оззи был настоящим. Эд [Van Halen] тоже был настоящим. Именно тогда, на том концерте, я и познакомился с Лемом».



Отвечая на вопрос, почему такие легендарные музыканты сразу принимали его в свой круг, Whitfield сказал:



«Наверное, потому что я был настоящим фанатом. Я радовался встрече с этими людьми как ребенок. При этом я уже сам пел в группе, так что они, наверное, воспринимали меня как одного из своих.



Честно говоря, я не знаю точного ответа.



Думаю, всё дело в том, что мое восхищение было абсолютно искренним. Я действительно был их поклонником. Я вообще фанат рок-музыки. Мы все такие. Так что другого объяснения у меня нет».







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