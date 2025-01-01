Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
[= ||| все новости группы



*

Ugly Kid Joe

*



19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE

30 июл 2025 : 		 У UGLY KID JOE полно материала

23 июн 2025 : 		 У UGLY KID JOE почти готов альбом

12 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления UGLY KID JOE

26 авг 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE

9 авг 2024 : 		 ANDREAS KISSER и UGLY KID JOE почтили память Лемми

24 дек 2023 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

18 дек 2023 : 		 Вокалист UGLY KID JOE: «Эдди Ван Хален снял носки и отдал мне — я был так счастлив!»

14 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON присоединился на сцене к UGLY KID JOE

13 авг 2023 : 		 ANDREAS KISSER присоединился на сцене к UGLY KID JOE

15 май 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к UGLY KID JOE

30 окт 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

28 сен 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

18 авг 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

10 авг 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE

22 июл 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

10 июн 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

26 янв 2022 : 		 Видео выступления UGLY KID JOE с разогрева JUDAS PRIEST

21 июн 2020 : 		 Вокалист UGLY KID JOE в новом треке MOLYBARON

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления UGLY KID JOE

4 июл 2017 : 		 Концертное видео UGLY KID JOE

19 июн 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к UGLY KID JOE

9 май 2016 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

22 окт 2015 : 		 Как вокалист UGLY KID JOE WHITFIELD CRANE пел в BLACK SABBATH

20 сен 2015 : 		 UGLY KID JOE исполнили новый трек

18 сен 2015 : 		 Новая песня UGLY KID JOE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE



zoom
Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Intro
Neighbor
Panhandlin' Prince
Goddamn Devil
So Damn Cool
No One Survives
Devil's Paradise
Cat's in the Cradle (Harry Chapin cover)
I'm Alright
C.U.S.T.
Failure
Milkman's Son
Ace of Spades (Motörhead cover)
Everything About You




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 195

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом