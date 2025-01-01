Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE
Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Intro
Neighbor
Panhandlin' Prince
Goddamn Devil
So Damn Cool
No One Survives
Devil's Paradise
Cat's in the Cradle (Harry Chapin cover)
I'm Alright
C.U.S.T.
Failure
Milkman's Son
Ace of Spades (Motörhead cover)
Everything About You
