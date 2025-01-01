сегодня



UGLY KID JOE обещают тяжелый альбом



Гитарист UGLY KID JOE Klaus Eichstadt в недавнем интервью ответил на вопрос о том, когда стоит ждать новую пластинку:



«На самом деле мы уже практически закончили запись - именно запись. И мы сейчас сводим около 10-11 песен — я даже не знаю, сколько всего, — но мы очень близки к тому, чтобы закончить нашу следующую пластинку».



Что касается музыкального направления нового материала UGLY KID JOE, Klaus сказал:



«Это более хэви-металлический альбом, чем предыдущий, и мы все очень рады этому. Я думаю, что многие песни будут очень хороши вживую — очень энергичные песни.



Я знаю, что это звучит банально, но, наверное, я бы сказал, что сейчас это моя любимая пластинка, которую мы когда-либо делали, без всяких сомнений. Последняя пластинка не была моей любимой, но эта - точно, песня за песней. На каждой пластинке есть моменты, но на этой я думаю: «Боже, мне нравятся многие из этих песен»».



На вопрос о том, где записывался новый альбом UGLY KID JOE, Klaus сказал:



«На самом деле, везде, потому что Dave [Fortman, гитарист UGLY KID JOE], который также является нашим продюсером, живет во Флориде, а Shannon играл на барабанах на этой пластинке — [бывший барабанщик GODSMACK] Shannon Larkin. И мы записывали барабаны у него дома. Это студия, но больше похоже на джем-рум, который он постепенно превратил в студию — другими словами, поставил микрофоны, предусилители и микшерный пульт. Так что ударные были сделаны в доме Shannon'а в его гараже, который, по сути, является студией. А все остальное делалось либо в студии в спальне Dave'а, либо в моем сарае. У меня есть сарай, который я превратил в маленькую студию звукозаписи. Потом к нам прилетал Cordell [Crockett] со своим басом и делал все на своем компьютере. Так что мы записывались в Калифорнии, Флориде и даже в дороге. Мы записали несколько вокальных партий в дороге, в гримерке и так далее».



Рассказывая о том, как изменился процесс записи за десятилетия, он сказал:



«Теперь мы можем делать это где угодно. Это как Zoom для тех, у кого есть работа и кто проводит встречи. Я могу играть на гитаре весь день напролет. Я могу делать это прямо здесь. И мы так и сделали. Как я уже сказал, мы записывали музыку в гримерках. Я спел кое-что в аэропорту. Там есть одна гармония, и я сделал это очень тихо, и, возможно, она и попала в альбом. Я сидел в зале ожидания».







+0 -0



просмотров: 82

