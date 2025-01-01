сегодня



K.K. DOWNING принял участие в записи нового альбома UGLY KID JOE



KLAUS EICHSTADT в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом UGLY KID JOE:



«На самом деле это очень, очень интересно. Мы в восторге, потому что практически закончили запись каждой песни, за исключением, по-моему, одной или двух, которые мы еще не свели. Итак, мы закончили примерно на 95 процентов.



Это был долгий процесс, длившийся два с половиной года, когда мы [записывали] здесь фрагменты в перерывах между турами. Мы все живем в разных штатах, и, чтобы сделать это, нам нужно было определить, когда и где. Но сейчас мы подошли к концу. Мы уже готовы к оформлению. Мы очень рады этому. Все как-то само собой сложилось за последний месяц, я бы сказал, за последние три недели, все как-то само собой начало складываться — названия и оформление, состав песен и последние миксы. Так что мы уже совсем близко к тому, чтобы подготовиться к этому, выпустить его в свет».



Что касается музыкального направления нового материала UGLY KID JOE, Klaus сказал:



«Я полагаю, что он довольно классный. Это один из наших альбомов. В нем определенно есть несколько песен в стиле хэви и все, что находится между — рок или что-то помягче, все, что угодно. Но это определенно более хэви-металлическая пластинка, чем "Rad Wings". И это, безусловно, здорово. Мне больше нравится считать нас хэви-металлической группой, чем кем-либо еще. Я имею в виду, что мы рок-группа, но если вы хотите отнести нас к какому-то жанру, я бы намекал на хэви-металл. Мне всегда приходится говорить людям: "Хард-рок, хэви-металл", и я такой: "Ах. это хэви-метал. Мы исполняем "пикирующие бомбы" под гитару. Мы — хэви-металл, черт возьми!»



На вопрос, позволяет ли работа над альбомом "по частям" в перерывах между турами внести в альбом "больше сложности или разнообразия", или же всегда лучше "проработать его от начала до конца" в течение нескольких недель, если это возможно, он ответил:



«Мы работали и так и так. В прежние времена мы бы на самом деле, сколько угодно месяцев, просто писали, а потом отправлялись прямо в студию, и я думаю, это здорово, за исключением того, что… Оба способа отлично работают. Что мне нравится в том, чтобы делать это по частям, так это то, что ты можешь отвлечься от всего, скажем, на пару месяцев, отправиться в тур, и вдруг ты такой: "О, да. Эта часть странная. Эта часть лучше. Я собираюсь..." Ты можешь переписать материал, у тебя есть еще что-то в этом роде, и, возможно, у тебя есть песни из разных вариантов, а не из одной сессии. Я к тому, что если у вас есть месяц на написание, и вы находитесь в определенной обстановке, будь то уединенный замок где-нибудь, как, возможно, сделали бы LED ZEPPELIN, или как мы, то, например, "О, Whit: "в Австралии есть своя атмосфера", вы начинаете чувствовать это место. И я думаю, что если у вас есть четыре или пять мест во время создания записи, у вас могут быть четыре или пять разных, я думаю, вы могли бы сказать, элементов, которые... я думаю, вы могли бы сказать, что антенны находятся в разных местах, поэтому вы улавливаете разные частоты, что может создать для каждой песни свою атмосферу, а не все они будут одинаковые. И опять же, нет ничего плохого в том, чтобы альбом был концептуальным, как будто все это как бы одна нечто большее — в этом нет ничего плохого, — но есть и своя прелесть в том, что все песни написаны в разных точках мира. А у нас еще и разные авторы. Мне нравится сочинять в одиночестве, так что я могу просто посидеть в своем сарае, сколько угодно времени, работая, скажем, над песней, и я погружаюсь в свой собственный маленький мир, и это здорово, когда ничто не отвлекает, даже когда никто не заходит и не спрашивает: "О, а как насчет вот этой части?", А потом, когда я, наконец, закончу с этим, я смогу передать все ребятам, тогда они смогут это подправить. Так что иногда, когда вы все в одном помещении, есть ощущение, что на кухне слишком много поваров, и следующее, что вы вдруг осознаете, это: "Что случилось с этой песней? Это совсем не то, что я себе представлял. Теперь это отстой».



На вопрос, придерживается ли UGLY KID JOE "демократических принципов" в процессе написания песен, когда "лучшие идеи попадают на пластинку", Klaus ответил:



«О, да. Это всегда лучшие идеи, и каждый вкладывает их в свои песни. Давайте просто скажем, что Whit, я и Dave, которые являются главными авторами, каждый из нас написал по три песни, и если одна из них не получится, значит, она не выйдет. И если у кого-то их четыре, а у другого парня одна — ну и нормально. И, по большей части, нам все равно, потому что мы знаем, что если это хорошая песня, то это здорово для группы. Неважно, кто ее написал. [Кавер-версия хита UGLY KID JOE на песню Гарри Чапина "Cats In The Cradle"], которую никто из нас не написал, отлично сработала для группы. Мне нравится исполнять песни, написанные другими ребятами. Я бы предпочел выучить рифф Dave Fortman, чем, ну, не знаю, рифф BEATLES. Я имею в виду, я бы предпочел сказать: "О, это скорее один из наших"».



После он отметил, что "это приятная синергия" для UGLY KID JOE — вернуться на KK's Steel Mill, Wolverhampton, United Kingdom, в конце ноября, поскольку инициатором мероприятия является не кто иной, как бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing, и "Rad Wings Of Destiny" отсылает к PRIEST'овскому "Sad Wings Of Destiny":



«Да, безусловно. И [К.К.] представил нас в один из последних концертов, когда мы там выступали. И это само по себе большая честь. И я не знаю, позволено ли мне что-либо говорить, но он играет на нашем новом альбоме. И я просто сказал это, так что извините, ребята, если я не должен был это озвучивать».







