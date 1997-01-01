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*Ugly Kid Joe*



4 июл 2017 : 		 Концертное видео UGLY KID JOE

19 июн 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к UGLY KID JOE

9 май 2016 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

22 окт 2015 : 		 Как вокалист UGLY KID JOE WHITFIELD CRANE пел в BLACK SABBATH

20 сен 2015 : 		 UGLY KID JOE исполнили новый трек

18 сен 2015 : 		 Новая песня UGLY KID JOE

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от UGLY KID JOE

19 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE

18 авг 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме UGLY KID JOE

20 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома UGLY KID JOE

6 фев 2015 : 		 UGLY KID JOE работают над новым альбомом

2 сен 2013 : 		 Новый альбом UGLY KID JOE выйдет в октябре

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления UGLY KID JOE

5 апр 2013 : 		 EP UGLY KID JOE выйдет с бонус-треками

14 ноя 2012 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

29 окт 2012 : 		 PHIL CAMPBELL, DUFF MCKAGAN исполнили классику MOTÖRHEAD с With UGLY KID JOE

2 окт 2012 : 		 UGLY KID JOE приглашают фанатов

28 авг 2012 : 		 Видеосъёмка акустического исполнения композиции UGLY KID JOE "No One Survives"

11 июн 2012 : 		 UGLY KID JOE: видео с выступления на Sweden Rock

29 май 2012 : 		 Новый ЕР от UGLY KID JOE

25 май 2012 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

13 сен 2011 : 		 Новая песня UGLY KID JOE

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Концертное видео UGLY KID JOE

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Видео полного выступления UGLY KID JOE, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2013, доступно для просмотра ниже:

“V.I.P.”
“Neighbor”
“C.U.S.T.”
“Panhandlin' Prince”
“No One Survives”
“Devil's Paradise”
“Cats In The Cradle”
“I'm Alright”
“Milkman's Son”
“Goddamn Evil”
“Ace Of Spades”
“Everything About You”

UGLY KID JOE Live At Wacken Open Air 2013; Video Of Full Show Streaming



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