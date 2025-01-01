Новая песня DEFTONES

"Milk Of The Madonna", новая песня группы DEFTONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Private Music", выход которого запланирован на 22 августа на Reprise/Warner:
01. My Mind Is A Mountain
02. Locked Club
03. Ecdysis
04. Infinite Source
05. Souvenir
06. Cxz
07. I Think About You All The Time
08. Milk Of The Madonna
09. Cut Hands
10. Metal Dream
11. Departing The Body
