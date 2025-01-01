Arts
Новости
Deftones

9 авг 2025 : 		 Новая песня DEFTONES

15 июл 2025 : 		 Новое видео DEFTONES

11 июл 2025 : 		 Новая песня DEFTONES

30 мар 2025 : 		 Вокалистка PARAMORE присоединилась на сцене к DEFTONES

11 ноя 2024 : 		 DEFTONES о фестивале

14 апр 2024 : 		 DEFTONES закончили запись альбома

23 сен 2023 : 		 DEFTONES хотели бы выпустить альбом в 2024

27 дек 2022 : 		 Вокалист DEFTONES: «Ожидания убивают идею»

17 дек 2022 : 		 DEFTONES работают над новой музыкой

6 дек 2022 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к DEFTONES

24 май 2022 : 		 Бывший басист DEFTONES: «Я ушёл не из-за денег»

15 апр 2022 : 		 DEFTONES взяли басиста MARILYN MANSON

9 мар 2022 : 		 DEFTONES расстались с басистом

21 янв 2022 : 		 Басист DEFTONES продает свое оборудование

23 апр 2021 : 		 Новое видео DEFTONES

12 мар 2021 : 		 DEFTONES выпускают текилу

3 дек 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

23 ноя 2020 : 		 Альбом ремиксов DEFTONES выйдет зимой

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцины не работают

20 окт 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

21 авг 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

20 авг 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

16 июл 2020 : 		 DEFTONES могут выпустить альбом осенью

17 июн 2020 : 		 DEFTONES выпустят альбом осенью

16 июн 2020 : 		 Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел
Новая песня DEFTONES



zoom
"Milk Of The Madonna", новая песня группы DEFTONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Private Music", выход которого запланирован на 22 августа на Reprise/Warner:

01. My Mind Is A Mountain
02. Locked Club
03. Ecdysis
04. Infinite Source
05. Souvenir
06. Cxz
07. I Think About You All The Time
08. Milk Of The Madonna
09. Cut Hands
10. Metal Dream
11. Departing The Body




