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*Deftones*



13 янв 2017 : 		 Барабанщик DEFTONES выпустил палочки

28 окт 2016 : 		 DEFTONES вернутся в Париж

29 сен 2016 : 		 DEFTONES выпускают пиво

27 авг 2016 : 		 Видео полного выступления DEFTONES

21 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграл концерт внутри вулкана

15 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграет концерт внутри вулкана

14 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES о SAUDADE

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEFTONES

31 май 2016 : 		 DEFTONES определились с синглом

13 май 2016 : 		 Барабанщик DEFTONES постоянно вспоминает басиста

13 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили на телевидении

13 апр 2016 : 		 Новое видео DEFTONES

12 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили в музыкальном магазине

5 апр 2016 : 		 Новая песня DEFTONES

16 мар 2016 : 		 Новая песня DEFTONES

8 мар 2016 : 		 DEFTONES исполнили новый трек

25 фев 2016 : 		 Гитарист DEFTONES «не хотел играть на новом альбоме»

6 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

4 фев 2016 : 		 Новая песня DEFTONES

4 фев 2016 : 		 Новый тизер нового альбома DEFTONES

28 янв 2016 : 		 Тизер нового альбома DEFTONES

23 янв 2016 : 		 Новый альбом DEFTONES выйдет в апреле

23 ноя 2015 : 		 Вокалист DEFTONES тоже белибер

16 ноя 2015 : 		 DEFTONES отменили концерты в Европе

15 ноя 2015 : 		 Музыканты DEFTONES были на концерте EAGLES OF DEATH METAL

14 ноя 2015 : 		 DEFTONES завершили сведение

27 окт 2015 : 		 DEFTONES все еще думают над названием альбома

26 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEFTONES

21 авг 2015 : 		 Выход нового альбома DEFTONES отложен

31 июл 2015 : 		 У нового альбома DEFTONES так и нет названия

30 июл 2015 : 		 Вокалист DEFTONES: «Группа не хочет играть новые песни в этом туре»

12 май 2015 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS на новом альбоме DEFTONES

28 апр 2015 : 		 Новый альбом DEFTONES выйдет в сентябре

11 мар 2015 : 		 DEFTONES надеются выпустить альбом осенью

27 фев 2015 : 		 DEFTONES в студии

26 янв 2015 : 		 DEFTONES собираются в студию к февралю

14 апр 2014 : 		 Новая песня DEFTONES

6 мар 2014 : 		 DEFTONES начали сочинение нового материала

19 фев 2014 : 		 DEFTONES начнут сочинять уже в этом году

11 фев 2014 : 		 DEFTONES возьмут паузу в 2014-м

25 сен 2013 : 		 Новое видео DEFTONES

27 июн 2013 : 		 Вокалист DEFTONES не знает, когда выйдет "Eros"

13 май 2013 : 		 Альбом DEFTONES "Eros" может быть выпущен

9 май 2013 : 		 Новое видео DEFTONES

16 апр 2013 : 		 Гитарист DEFTONES о басисте

15 апр 2013 : 		 Музыканты о смерти басиста DEFTONES

14 апр 2013 : 		 Умер басист DEFTONES

15 фев 2013 : 		 Барабанщик SCARS ON BROADWAY о туре с DEFTONES

23 янв 2013 : 		 Последний альбом DEFTONES вышел на виниле

7 ноя 2012 : 		 Трейлер нового альбома DEFTONES

4 ноя 2012 : 		 Семплы новых песен DEFTONES

30 окт 2012 : 		 Колыбельные DEFTONES

29 окт 2012 : 		 Вокалист BAD BRAINS присоединился на сцене к DEFTONES

12 окт 2012 : 		 Сын CHI CHENG'а выступил с DEFTONES

11 окт 2012 : 		 Видео с текстом от DEFTONES

6 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома DEFTONES

4 окт 2012 : 		 Новая песня DEFTONES

24 сен 2012 : 		 DEFTONES исполнили новый трек

20 сен 2012 : 		 Новая песня DEFTONES

5 сен 2012 : 		 Вокалист DEFTONES сказал, что у группы была «масса идей» для нового альбома

31 авг 2012 : 		 Название нового альбома DEFTONES

29 июл 2012 : 		 DEFTONES представили две новые песни

28 июл 2012 : 		 DEFTONES исполнили новый трек

1 июл 2012 : 		 DEFTONES завершают работу над альбомом

5 апр 2012 : 		 Новый альбом DEFTONES выйдет в октябре

1 апр 2012 : 		 DEFTONES начнут запись в июле

12 мар 2012 : 		 Фронтмен DEFTONES женился

9 фев 2012 : 		 Басист DEFTONES продолжает восстановление

16 янв 2012 : 		 Новая песня проекта вокалиста DEFTONES

4 окт 2011 : 		 DEFTONES выпустят сборник винила

1 сен 2011 : 		 Результаты конкурса DEFTONES

1 сен 2011 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM выступил с DEFTONES

1 сен 2011 : 		 Новое видео DEFTONES

23 авг 2011 : 		 DEFTONES запишут концертный DVD в России

17 авг 2011 : 		 Проект гитариста DEFTONES выпустил миньон

8 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления DEFTONES

17 июн 2011 : 		 DEFTONES в 'Lopez Tonight'

3 май 2011 : 		 DEFTONES начали работу над новым альбомом

31 мар 2011 : 		 Вокалист DEFTONES о новом проекте

1 мар 2011 : 		 DEFTONES выпускают сборник кавер-версий

17 дек 2010 : 		 Вокалист PAPA ROACH присоеднился на сцене к DEFTONES

6 дек 2010 : 		 Прибыль от нового ремикса DEFTONES пойдёт в фонд помощи басисту

28 окт 2010 : 		 Новое видео DEFTONES

4 сен 2010 : 		 Новое видео DEFTONES

16 июл 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления DEFTONES

5 май 2010 : 		 DEFTONES исполнили все песни с нового альбома

28 апр 2010 : 		 Новый альбом DEFTONES доступен для прослушивания

13 апр 2010 : 		 Новое видео DEFTONES

25 мар 2010 : 		 Выход нового альбома DEFTONES отложен

17 мар 2010 : 		 Новая песня DEFTONES

10 мар 2010 : 		 Новое видео DEFTONES

23 фев 2010 : 		 Новая песня DEFTONES

17 фев 2010 : 		 Название нового альбома DEFTONES

13 сен 2009 : 		 Бас-гитара уходит с молотка для помощи басисту DEFTONES

14 дек 2008 : 		 Басист DEFTONES переведён в другой госпиталь

7 ноя 2008 : 		 Новости о здоровье басиста DEFTONES

7 ноя 2008 : 		 Басист DEFTONES попал в аварию

6 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме DEFTONES

23 янв 2008 : 		 DEFTONES озаглавили новый альбом

21 июн 2007 : 		 DEFTONES пишут новый альбом

26 окт 2006 : 		 Новый альбом DEFTONES в сети

20 авг 2006 : 		 Подробности о новом альбоме DEFTONES

12 июл 2006 : 		 DEFTONES о своем новом альбоме

28 фев 2006 : 		 DEFTONES завершили запись нового альбома

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Барабанщик DEFTONES выпустил палочки

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Vater представили собственную линейку барабанных палочек барабанщика DEFTONES Abe'а Cunningham'a — Cool Breeze (длина 16 5/8" / 42,23 см, диаметр .600" / 1,52 см).

DEFTONES Drummer Has Found His Sticks



vatercoolbreezestick_638




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg
13 янв 2017, 14:13		Ух ты! Теперь хоть буду знать как зовут барабанщика DEFTONES


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