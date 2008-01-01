Вокалист DEFTONES хочет больше гитар

Вокалист DEFTONES Chino Moreno в недавнем интервью ответил на вопрос, когда команда приступит к работе над новым материалом:
«Мы можем начать работать над чем-то новым, думаю о ближайших месяцах, чтобы остаться со Stephen'ом на пару дней... подумать о разных подходах и всё такое. На нашем прошлом альбоме он немного участвовал в процессе, не настолько, насколько этого хотел бы я. Мысль в том, чтобы несколько недель потусоваться у него дома, записать гитары, риффы, что он создаст, и привести всё в порядок».
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