Новости
MEGADETH обещают последний альбом и тур
Новое видео CORONER
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
Новости
TOP5
*

Deftones

*



17 авг 2025 : 		 Видео полного выступления DEFTONES'03

9 авг 2025 : 		 Новая песня DEFTONES

15 июл 2025 : 		 Новое видео DEFTONES

11 июл 2025 : 		 Новая песня DEFTONES

30 мар 2025 : 		 Вокалистка PARAMORE присоединилась на сцене к DEFTONES

11 ноя 2024 : 		 DEFTONES о фестивале

14 апр 2024 : 		 DEFTONES закончили запись альбома

23 сен 2023 : 		 DEFTONES хотели бы выпустить альбом в 2024

27 дек 2022 : 		 Вокалист DEFTONES: «Ожидания убивают идею»

17 дек 2022 : 		 DEFTONES работают над новой музыкой

6 дек 2022 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к DEFTONES

24 май 2022 : 		 Бывший басист DEFTONES: «Я ушёл не из-за денег»

15 апр 2022 : 		 DEFTONES взяли басиста MARILYN MANSON

9 мар 2022 : 		 DEFTONES расстались с басистом

21 янв 2022 : 		 Басист DEFTONES продает свое оборудование

23 апр 2021 : 		 Новое видео DEFTONES

12 мар 2021 : 		 DEFTONES выпускают текилу

3 дек 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

23 ноя 2020 : 		 Альбом ремиксов DEFTONES выйдет зимой

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцины не работают

20 окт 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

21 авг 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

20 авг 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

16 июл 2020 : 		 DEFTONES могут выпустить альбом осенью

17 июн 2020 : 		 DEFTONES выпустят альбом осенью
Показать далее
Видео полного выступления DEFTONES'03



Видео полного выступления DEFTONES, которое состоялось в рамках фестиваля Pinkpop 2003, доступно для просмотра ниже:

00:00 🐎Change (In the House of Flies)
05:36 🐎Korea
09:20 🐎Hexagram
13:40 🐎Mascara
18:44 🐎Around the Fur (with When Girls Telephone Boys tease)
25:05 🐎Minerva
29:35 🐎Be Quiet and Drive (Far Away)
33:35 🐎Lifter
38:45 🐎Nosebleed
44:35 🐎Chino In Da Club - 50 Cent (tease)
45:06 🐎Blood* Cape
48:55 🐎Chino's battery died (Digital Bath was on the setlist but not played)
51:53 🐎My Own Summer (Shove It)
56:25 🐎Headup




просмотров: 140

