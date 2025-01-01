Видео полного выступления DEFTONES'03

Видео полного выступления DEFTONES, которое состоялось в рамках фестиваля Pinkpop 2003, доступно для просмотра ниже:
00:00 🐎Change (In the House of Flies)
05:36 🐎Korea
09:20 🐎Hexagram
13:40 🐎Mascara
18:44 🐎Around the Fur (with When Girls Telephone Boys tease)
25:05 🐎Minerva
29:35 🐎Be Quiet and Drive (Far Away)
33:35 🐎Lifter
38:45 🐎Nosebleed
44:35 🐎Chino In Da Club - 50 Cent (tease)
45:06 🐎Blood* Cape
48:55 🐎Chino's battery died (Digital Bath was on the setlist but not played)
51:53 🐎My Own Summer (Shove It)
56:25 🐎Headup
