Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 48
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Lord of the Lost

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

17 ноя 2025 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

4 ноя 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x INFECTED RAIN

1 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

1 окт 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

3 сен 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x KÄÄRIJÄ

7 авг 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 май 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

18 мар 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

7 мар 2025 : 		 LORD OF THE LOST готовят трилогию

1 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

7 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

4 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

10 авг 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

31 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

30 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

20 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

17 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

14 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

8 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

4 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

26 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

24 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST
Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST



Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock 2025, доступно для просмотра ниже:

00:01 — Intro
00:03 — Moonstruck
04:21 — I Will Die In It
08:35 — We’re All Created Evil
13:13 — The Love Of God
17:08 — Smalltown Boy
22:12 — Bazaar Bizarre
27:40 — Drag Me To Hell
32:14 — Morgana
36:17 — Die Tomorrow
39:25 — Blood For Blood
43:47 — Loreley
48:03 — Light Can Only Shine In The Darkness
52:55 — Blood & Glitter




просмотров: 28

