Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST
Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock 2025, доступно для просмотра ниже:
00:01 — Intro
00:03 — Moonstruck
04:21 — I Will Die In It
08:35 — We’re All Created Evil
13:13 — The Love Of God
17:08 — Smalltown Boy
22:12 — Bazaar Bizarre
27:40 — Drag Me To Hell
32:14 — Morgana
36:17 — Die Tomorrow
39:25 — Blood For Blood
43:47 — Loreley
48:03 — Light Can Only Shine In The Darkness
52:55 — Blood & Glitter
