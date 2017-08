сегодня



Новое видео LORD OF THE LOST "Waiting For You To Die", новое видео группы LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Swan Songs II", выходящего шестого октября на Napalm Records.



Трек-лист:



“Waiting For You To Die”

“Lighthouse”

“The Broken Ones”

“My Better Me”

“Ribcages”

“Wander In Sable”

“The Devil You Know”

“We Were Divine”

“From The Brink Of The Other World”

“Fall Asleep”













