|||| сегодня

Новое видео LORD OF THE LOST



zoom
Bazaar Bizarre, новое видео LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома OPVS NOIR Vol. 1, релиз которого намечен на восьмое августа на Napalm Records:

1 Bazaar Bizarre
2 My Sanctuary
3 Light Can Only Shine In The Darkness (& Within Temptation)
4 I Will Die In It
5 Moonstruck (& Stimmgewalt)
6 Damage (feat. Whiplasher Bernadotte)
7 Ghosts (feat. Tina Guo)
8 Lords Of Fyre (& Feuerschwanz)
9 The Things We Do For Love
10 The Sadness In Everything (feat. Anna Maria Rose)
11 Dreams Are Never Alone




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
