Новости
Новости
O <- TOP5 <-
*

Uriah Heep

*



8 дек 2025 : 		 Бывший вокалист URIAH HEEP выпустил альбом

15 ноя 2025 : 		 Вокалист URIAH HEEP: «Искусственный интеллект меня пугает»

15 апр 2025 : 		 Гитариста URIAH HEEP ограбили в Бразилии

12 фев 2025 : 		 Лидер URIAH HEEP о том, почему группа больше не ездит в большие туры

6 дек 2024 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Прощальный тур не повод не играть после!»

20 сен 2024 : 		 URIAH HEEP едут в прощальный тур

22 июн 2024 : 		 RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP

18 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления URIAH HEEP

27 ноя 2023 : 		 MICK BOX: «Я думаю, что пока я в группе, она будет звучать как URIAH HEEP»

21 апр 2023 : 		 Винилы URIAH HEEP выйдут весной

19 апр 2023 : 		 Новое видео URIAH HEEP

25 янв 2023 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

18 янв 2023 : 		 MICK BOX представляет новый URIAH HEEP

8 ноя 2022 : 		 Новое видео URIAH HEEP

19 апр 2022 : 		 MICK BOX — о новом альбоме: «В нём есть все элементы, которыми славятся URIAH HEEP»

25 мар 2022 : 		 Гитарист URIAH HEEP — о новом альбоме

14 фев 2022 : 		 URIAH HEEP завершили запись

17 янв 2022 : 		 Еще два винила URIAH HEEP

16 дек 2021 : 		 Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле

4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP
Бывший вокалист URIAH HEEP выпустил альбом



Бывший вокалист URIAH HEEP, PETER GOALBY, записавший с коллективом альбомы "Abominog" (1982), "Head First" (1983) и "Equator" (1985), а также сотрудничавший с TRAPEZE и FABLE, объявил о выпуске "давно-пропавшего" сольного альбома "Don't Think This Is Over". В записи материала принимали участие Mick Box (guitar) и John Sinclair (keys).

«Сразу после того, как я ушел из URIAH HEEP, мне предложили контракт со звукозаписывающей и издательской компанией RAK Records. Я подумал, что в 1980-х эти песни будут очень коммерческими, и SMOKIE записали "Fallin' Apart". Позже я узнал, что мастер-кассеты были утеряны, и я молча переживал разочарование из-за того, что музыка, в которую я вкладывал свое сердце и душу, исчезла навсегда. Но никогда не говори "никогда"!»




просмотров: 107

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
