сегодня



Бывший вокалист URIAH HEEP выпустил альбом



Бывший вокалист URIAH HEEP, PETER GOALBY, записавший с коллективом альбомы "Abominog" (1982), "Head First" (1983) и "Equator" (1985), а также сотрудничавший с TRAPEZE и FABLE, объявил о выпуске "давно-пропавшего" сольного альбома "Don't Think This Is Over". В записи материала принимали участие Mick Box (guitar) и John Sinclair (keys).



«Сразу после того, как я ушел из URIAH HEEP, мне предложили контракт со звукозаписывающей и издательской компанией RAK Records. Я подумал, что в 1980-х эти песни будут очень коммерческими, и SMOKIE записали "Fallin' Apart". Позже я узнал, что мастер-кассеты были утеряны, и я молча переживал разочарование из-за того, что музыка, в которую я вкладывал свое сердце и душу, исчезла навсегда. Но никогда не говори "никогда"!»







