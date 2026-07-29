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Uriah Heep

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Лидер URIAH HEEP: «Мы медленно заканчиваем»



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MICK BOX в недавнем интервью поговорил о прощальном туре URIAH HEEP, который был анонсирован в сентябре 2024 года под названием "The Magician's Farewell" и стартовал в начале 2025-го. Отвечая на вопрос, действительно ли это последний тур группы или скорее очередная глава и постепенное прощание со сценой, Box сказал:

«Нам потребуется два-три года, чтобы объехать все территории, где мы обычно выступаем. Мы играем примерно в 64 странах, поэтому нам нужно добраться до них по всему миру.

Но, думаю, да, это скорее постепенное завершение, потому что мир изменился. Все прекрасно знают, что произошло после COVID: перелеты, автобусы, вся логистика. А у нас в Великобритании добавились еще и политические изменения — мы вышли из Евросоюза. Brexit, как это называют.

Это создало массу проблем, особенно для музыкальной индустрии. Теперь нам нужны карнеты [международные таможенные документы и документы о временном вывозе-ввозе] на все оборудование, которое пересекает границы. Возникло множество налоговых сложностей. Стоимость гастрольных автобусов выросла втрое.

Вот простой пример: в одном из туров мы практически постоянно летали самолетами, и за месяц у нас отменили четыре рейса. Теперь приходится учитывать это заранее — мы приезжаем за день до концерта, а не в день выступления, чтобы иметь запас на случай подобных проблем.

Так что проводить такие длинные туры, как раньше, становится все труднее. Поэтому мы постепенно сбавляем обороты, понемногу замедляемся.

Но полностью останавливаться мы не собираемся. Если нас будут приглашать на фестивали, разве мы скажем "нет"? Конечно же, нет. [Смеется.] Это у нас в крови. Это то, чем мы живем. Так что речь идет скорее о замедлении, чем об окончательном завершении».

Говоря о возможности записи нового студийного альбома, который станет продолжением "Chaos & Colour" (2023), Mick заявил:

«Да, я уверен, что это обязательно произойдет. Сочинять музыку у меня в крови. Я пишу каждый день — обязательно что-нибудь да напишу. Так что новый альбом будет. В какой-то момент мы просто найдем подходящее окно, немного притормозим, зайдем в студию и запишем его. Мы просто обожаем этим заниматься. Так что да, это определенно входит в наши планы».




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29 июл 2026
gravitgroove
С точки обзора на название заканчивать нужно было еще в 1976 году
просмотров: 77

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