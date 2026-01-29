Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
[= ||| все новости группы



*

Lock Up

*



29 янв 2026 : 		 NICK BARKER надеется на операцию в этом году

10 окт 2025 : 		 NICK BARKER: «Я просто должен дождаться, пока кто-нибудь умрет»

27 июл 2023 : 		 NICK BARKER страдает от почечной недостаточности

1 сен 2022 : 		 Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания

5 ноя 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

1 окт 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

2 май 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

4 фев 2021 : 		 TOMAS LINDBERG в LOCK UP

7 май 2020 : 		 LOCK UP нашли ударника

23 апр 2020 : 		 NICK BARKER ушел из LOCK UP

20 апр 2017 : 		 Видео с текстом от LOCK UP

7 апр 2017 : 		 Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания

24 янв 2017 : 		 Новая песня LOCK UP

9 дек 2016 : 		 Новая песня LOCK UP

9 окт 2015 : 		 LOCK UP отправятся в студию в ноябре

27 ноя 2014 : 		 Официальное заявление LOCK UP

25 ноя 2014 : 		 LOCK UP сменили вокалиста

13 июн 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте: видео

12 май 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте

9 янв 2014 : 		 LOCK UP о новых песнях

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления LOCK UP

8 мар 2012 : 		 Новое видео LOCK UP

11 фев 2012 : 		 Видео с выступления LOCK UP

20 янв 2012 : 		 SHANE EMBURY пропустит тур, DAN LILKER заменит его в LOCK UP

28 июн 2011 : 		 Семплы нового альбома LOCK UP

7 июн 2011 : 		 Трейлер нового альбома LOCK UP
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NICK BARKER надеется на операцию в этом году



zoom
NICK BARKER (LOCK UP, BRUJERIA, DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH) в недавнем интервью рассказал о состоянии здоровья:

«Ну, как многие из вас, наверное, знают, у меня была почечная недостаточность. У меня пятая стадия хронического заболевания почек, что означает, что мои почки полностью отказали, и мне приходится проходить диализ четыре раза в неделю по четыре часа каждый раз. И это, по сути, то, что помогает мне выжить сейчас. Я нахожусь в списке на трансплантацию, поэтому надеюсь получить новую почку где-то в конце этого года. И это означает, что я не могу гастролировать, заниматься музыкой или путешествовать из-за моего графика диализа. Итак, у меня есть страница на GoFundMe, которая помогает мне, в основном потому, что я не могу зарабатывать деньги, потому что больше не могу работать. Так что фэны могут пожертвовать что угодно, если у них есть такое желание. И я ценю любую помощь от всех, и я надеюсь вернуться к игре на барабанах очень, очень скоро!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
хоть бы дотянул!
просмотров: 306

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом