NICK BARKER надеется на операцию в этом году



NICK BARKER (LOCK UP, BRUJERIA, DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH) в недавнем интервью рассказал о состоянии здоровья:



«Ну, как многие из вас, наверное, знают, у меня была почечная недостаточность. У меня пятая стадия хронического заболевания почек, что означает, что мои почки полностью отказали, и мне приходится проходить диализ четыре раза в неделю по четыре часа каждый раз. И это, по сути, то, что помогает мне выжить сейчас. Я нахожусь в списке на трансплантацию, поэтому надеюсь получить новую почку где-то в конце этого года. И это означает, что я не могу гастролировать, заниматься музыкой или путешествовать из-за моего графика диализа. Итак, у меня есть страница на GoFundMe, которая помогает мне, в основном потому, что я не могу зарабатывать деньги, потому что больше не могу работать. Так что фэны могут пожертвовать что угодно, если у них есть такое желание. И я ценю любую помощь от всех, и я надеюсь вернуться к игре на барабанах очень, очень скоро!»







