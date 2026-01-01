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NICK BARKER: «Моё состояние улучшается буквально день за днём»



NICK BARKER (LOCK UP, BRUJERIA, DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH) в недавнем интервью рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся спустя три года после того, как сообщил о почечной недостаточности.



«Моё состояние улучшается буквально день за днём. Сейчас я нахожусь в очень позитивном психологическом состоянии, потому что у меня развилось опасное для жизни заболевание — кальцифилаксия... Расскажу немного подробнее. Вероятность выживания при нём — всего 50 на 50. Настолько всё серьёзно.



Мне назначили препарат под названием варфарин — это антикоагулянт. Из-за него кровеносные сосуды в икрах начали кальцифицироваться. На ногах появились огромные кровоподтёки и язвы. Выглядело так, будто акула просто вырвала куски из моих икроножных мышц. У меня остались очень тяжёлые шрамы. И всё это произошло из-за этого лекарства.



К счастью, мы успели вовремя. Всё началось с небольшого кровяного волдыря размером с горошину и лёгкого синяка вокруг него. Тогда я не придал этому значения. Немного болело, и я подумал: "Наверное, ударился во сне или зацепился обо что-то".



Но, чувак, это заболевание с шансами выжить пятьдесят на пятьдесят. В самый тяжёлый период язвы на моих ногах стали настолько ужасными, что бабушка моей жены лучше всех описала их состояние. Она сказала: "Это выглядело как сырое мясо". Представьте, что все нервные окончания открыты наружу... Это была просто невыносимая боль. Я вообще не мог спать.



Мне давали морфин, метадон и ещё препарат набилон — производное ТГК. Короче, я был постоянно под мощнейшими препаратами, но они практически не снимали боль. Они лишь немного притупляли её. А ощущение было такое, будто мои ноги всё время горят в огне».



На вопрос, как ему удалось переломить ситуацию, Nick ответил:



«Мы сразу же отменили этот препарат. Чтобы быстрее вывести его из организма, врачи перевели меня на диализ пять раз в неделю. Во время каждой процедуры мне внутривенно вводили разные лекарства, чтобы помочь очистить организм.



Но затем все мои раны инфицировались. Я едва не получил сепсис. Это было буквально в прошлом месяце. Всё было реально смертельно опасно. Даже моя жена расплакалась. Когда врач посмотрел на раны и сказал: "Все заживает. Это хороший знак", она не выдержала и расплакалась. Она сказала: "Честно говоря, я думала, что потеряю тебя". Ведь шанс выжить всего пятьдесят процентов.



Эти раны настолько глубокие и серьёзные, что очень легко получить заражение. В итоге так и произошло. У меня начался целлюлит. Ниже колен ноги были в таком состоянии, что к ним невозможно было прикоснуться. Даже надеть носки было мучением: "Ай!" Боль была просто безумной.



Именно от инфекции многие и умирают — развивается сепсис. Это чем-то похоже на менингит: если вовремя не поймать, всё кончено.



Но я здесь. Иду на поправку... Это было испытание двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Я реально не мог спать — настолько сильной была боль. Даже если мне всё-таки удавалось задремать, стоило жене случайно коснуться моей ноги во сне, как я сразу просыпался с криком. Она спрашивала: "Что случилось?" А я отвечал: "Мои чёртовы ноги..."



В какой-то момент я всерьёз думал, что мне придётся ампутировать ноги... У нас с женой есть договорённость. Я сказал ей: "Если когда-нибудь врачи скажут, что необходима ампутация, я не хочу так жить. Лучше умереть с ногами, чем жить без них". Потому что я барабанщик. Что мне потом делать? Передвигаться в инвалидной коляске без ног? Нет. Я так уходить не собираюсь. Лучше уж, чёрт возьми, прыгнуть со скалы».



53-летний Barker начал играть на барабанах в 13 лет, а профессиональную карьеру начал в 1993 году, присоединившись к CRADLE OF FILTH. После записи четырёх альбомов и многочисленных мировых турне он в 1999 году вошёл в состав DIMMU BORGIR, где добился ещё большего коммерческого успеха и выступал до 2004 года.







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