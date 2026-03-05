сегодня



ZAKK WYLDE: «ИИ — нормально, но...»



ZAKK WYLDE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:



«ИИ — норм. Это было бы почти как если бы мы с вами сидели и говорили: "Эй, ребята, вы можете написать песню, которую, по вашему мнению, написали бы BLACK SABBATH?" Так что это ничем не отличается от этого. Но вы никогда не сможете заменить то, что творится в голове у Оззи [Осборна, вокалиста SABBATH], что творится в голове у Tony Iommi [гитариста SABBATH], о чем думает Geezer [Butler, басист/автор текстов SABBATH], когда он собирается писать тексты, и как Bill [Ward, барабанщик SABBATH] собирается подойти к игре на барабанах, какой ритм он собирается сыграть. Потому что, когда ты покупаешь пластинку твоего любимого исполнителя или твоей любимой группы, ты получаешь частичку их самих. И ты никогда не сможешь заменить это. Это все равно, что сказать, что ты собираешься сделать ИИ PANTERA. Вы не можете заменить то, что творилось в голове Дайма [гитариста PANTERA Даррелла Эбботта] и то, что собирался сыграть Винни [Пол Эббот, барабанщик PANTERA]. PANTERA — это те четверо парней, так что это Philip [Anselmo, вокалист PANTERA], Rex [Brown, басист PANTERA], Дайм и Винни. И это все. Я имею в виду, вот что есть PANTERA. Так что, как и любая другая группа, это… Вот кто они такие. Вы не можете заменить то, что рождается в голове Элтона Джона, то, что он хочет сыграть на пианино, и то, что Берни Топин собирается написать в текстах песен. В этом прелесть человеческого начала музыки.



Но, с ИИ порядок. Будет забавно, если мы напишем что-то похожее на то, что написали бы LED ZEPPELIN или BLACK SABBATH. И я просто подумаю: "О, вау. Получилось довольно круто." Я имею в виду, что с BLACK LABEL мы всегда начинаем с мэшапа ZEPPELIN-SABBATH. И я считаю, это здорово. Я помню, когда Оззи услышал это в первый раз, он такой сказал: "О боже мой! Zakk, ты слышал эту вещь?" Я такой: "Да, по-моему, это здорово". Сначала "Whole Lotta Love", а потом ты включаешь Оззи, который поет "War Pigs" поверх риффа, а затем соло звучит Robert Plant. Я такой: "Чувак, это самая крутая вещь на свете". Так что я получаю от этого удовольствие. Но вы никогда не замените Оззи, придумавшего эту мелодию, Tony, придумавшего эту музыку, и Geezer'a, придумавшего эти тексты. И если взять "Whole Lotta Love", Jimmy Page играет этот рифф, а затем Robert Plant, перекрикивая его, поет "Whole Lotta Love". Вот настоящая песня. Вы никогда не сможете заменить то, что придумано людьми».



Затем он пошутил: «Моя жена без проблем заменит меня другими людьми и вещами, но пока она счастлива, это все, что имеет значение».







