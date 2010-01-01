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*Zakk Wylde*



9 фев 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 янв 2017 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE

11 авг 2016 : 		 Акустика от ZAKK WYLDE

30 июн 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH

28 май 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

19 май 2016 : 		 Смайлики от ZAKK WYLDE

30 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE открыл своё дело

12 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды

11 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE

29 мар 2016 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

23 мар 2016 : 		 Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз?

19 мар 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY

2 мар 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY

25 фев 2016 : 		 Новая песня ZAKK WYLDE

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

15 янв 2016 : 		 Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле

30 дек 2015 : 		 ZAKK WYLDE о событиях в Париже

24 дек 2015 : 		 ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом

15 окт 2015 : 		 ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"

14 окт 2015 : 		 ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»

10 окт 2015 : 		 Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a

20 мар 2015 : 		 ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"

1 фев 2015 : 		 ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму

23 янв 2015 : 		 ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов

20 янв 2015 : 		 ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной

25 дек 2014 : 		 OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»

23 дек 2014 : 		 ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH

4 дек 2014 : 		 ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH

12 май 2014 : 		 Нашлась гитара ZAKK WYLDE

24 янв 2014 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

18 ноя 2013 : 		 ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS

1 ноя 2013 : 		 ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO

31 окт 2013 : 		 ZAKK WYLDE в акустике

2 авг 2013 : 		 Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у

25 июн 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE

17 май 2013 : 		 ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"

27 апр 2013 : 		 Акустика от ZAKK WYLDE

23 апр 2013 : 		 ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'

19 апр 2013 : 		 Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!

25 дек 2012 : 		 ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY

6 ноя 2012 : 		 Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE

5 июл 2012 : 		 ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath

24 май 2012 : 		 ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA

21 дек 2010 : 		 Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a

25 ноя 2010 : 		 ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников

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ZAKK WYLDE на EMGtv

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ZAKK WYLDE посетил студию EMGtv, где исполнил "Autumn Changes“ — видео доступно для просмотра ниже.

ZAKK WYLDE Performs вЂњAutumn ChangesвЂќ On EMGtv; Video





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