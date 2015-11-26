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ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY



Гитарист Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY, ZAKK SABBATH) недавно поговорил с Deathwish Coffee's "Fueled By Death Cast" — небольшая выдержка доступна ниже.



О возвращении к OZZY:



«Все идет как обычно. Я тогда всегда говорил, что это настоящее чудо, все то, что тогда было сделано, потому что вокруг все постоянно ржут. Все, что мне нужно сделать, это побыть с боссом около пяти минут... он всегда злится на себя, и что бы ни происходило в мире, или что бы там ни происходило рядом. Он такой смешной, чувак».



О турах с Ozzy, BLS, ZAKK SABBATH и сольных шоу:



«Мне это нравится. И я ничего бы не поменял. Вот почему у тебя в пятнадцать на стене висят постеры. Я живу мечтой».



О своих фанатах:



»Это не фэны — это знаменитости. Это черная семья BLACK LABEL или семья ZAKK SABBATH или семья Ozzy. Я знаю людей с BLACK LABEL уже более 20 лет. У них были дети, и теперь их детям около 19 лет... Все как одна гигантская семья. Это почти как у THE GRATEFUL DEAD. Это больше, чем группа. У всех есть общие точки соприкосновения, где все встречаются, хорошо проводят время и все такое. Это определенно круто»



Об общении с фанатами:



»Просто будьте добры к людям... Я буду сидеть готовится что-то съесть, а тут ко мне:"Эй, Закк, можно фоточку?" И ты на это: "да не проблема, чувачелло!" Все это займет пару секунд. Просто не нужно быть козлом, вот и все».















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