ZAKK WYLDE дал совет молодым: «Играйте то, что любите!»

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все новости группы
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США
23 май 2019 :
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ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH
6 апр 2019 :
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ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY
23 ноя 2018 :
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ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY
12 сен 2018 :
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ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла
10 авг 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
15 июн 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
4 май 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
21 апр 2017 :
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ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH
16 мар 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
9 фев 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
15 янв 2017 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
22 авг 2016 :
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Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE
11 авг 2016 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
30 июн 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH
28 май 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
19 май 2016 :
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Смайлики от ZAKK WYLDE
30 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE об Axl/DC
21 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE открыл своё дело
12 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды
11 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE
29 мар 2016 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
23 мар 2016 :
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Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз?
19 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY
2 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY
25 фев 2016 :
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Новая песня ZAKK WYLDE
21 фев 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
15 янв 2016 :
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Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле
30 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE о событиях в Париже
24 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом
15 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"
14 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»
10 окт 2015 :
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Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a
20 мар 2015 :
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ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"
1 фев 2015 :
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ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму
23 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов
20 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной
25 дек 2014 :
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OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»
23 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH
4 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH
12 май 2014 :
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Нашлась гитара ZAKK WYLDE
24 янв 2014 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
18 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS
1 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO
31 окт 2013 :
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ZAKK WYLDE в акустике
2 авг 2013 :
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Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у
25 июн 2013 :
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Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE
17 май 2013 :
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ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"
27 апр 2013 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
23 апр 2013 :
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ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'
19 апр 2013 :
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Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!
25 дек 2012 :
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ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY
6 ноя 2012 :
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Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE
5 июл 2012 :
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ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath
24 май 2012 :
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ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA
21 дек 2010 :
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Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a
25 ноя 2010 :
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ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
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14 июн 2026
ZAKK WYLDE дал совет молодым: «Играйте то, что любите!»
ZAKK WYLDE в недавнем интервью ответил на вопрос, что нужно, чтобы добиться успеха в музыкальной индустрии:
«Кто-то спрашивает: «У вас есть какой-нибудь совет для моего сына или дочери, ведь они мечтают стать музыкантами?» Я отвечаю: «Да, играйте то, что любите. Вкладывайтесь в это на полную. Главное — относитесь к своей группе… Будьте как Jimmy Page. LED ZEPPELIN — это все его существование и вся его жизнь. Он посвятил ей всю свою жизнь. Как священничеству — ты посвящаешь ему всю свою жизнь. И Jimmy Page так и сделал. Так что суть в том: «зачем тебе класть яйца в другую корзину? Нельзя класть все яйца в одну [корзину]». Нет — обязательно клади все яйца в одну корзину. Так и нужно жить — на полную. Зачем тебе жить по-другому? Ты можешь быть либо несчастным, либо счастливым. Ты сам выбираешь свою реальность.
Ты должен играть то, что любишь. Посмотри на AC/DC. Неважно, что приходит, что уходит. Погода меняется. Это не имеет значения. Они просто записывают лучшие альбомы AC/DC, которые только можно записать. Вот и всё. И это почти как: «Эй, вы в танке?» А они: «Да». Неважно, что ещё происходит в мире — просто делайте то, что делаете».
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