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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 27
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Zakk Wylde

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|||| 14 июн 2026

ZAKK WYLDE дал совет молодым: «Играйте то, что любите!»



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ZAKK WYLDE в недавнем интервью ответил на вопрос, что нужно, чтобы добиться успеха в музыкальной индустрии:

«Кто-то спрашивает: «У вас есть какой-нибудь совет для моего сына или дочери, ведь они мечтают стать музыкантами?» Я отвечаю: «Да, играйте то, что любите. Вкладывайтесь в это на полную. Главное — относитесь к своей группе… Будьте как Jimmy Page. LED ZEPPELIN — это все его существование и вся его жизнь. Он посвятил ей всю свою жизнь. Как священничеству — ты посвящаешь ему всю свою жизнь. И Jimmy Page так и сделал. Так что суть в том: «зачем тебе класть яйца в другую корзину? Нельзя класть все яйца в одну [корзину]». Нет — обязательно клади все яйца в одну корзину. Так и нужно жить — на полную. Зачем тебе жить по-другому? Ты можешь быть либо несчастным, либо счастливым. Ты сам выбираешь свою реальность.

Ты должен играть то, что любишь. Посмотри на AC/DC. Неважно, что приходит, что уходит. Погода меняется. Это не имеет значения. Они просто записывают лучшие альбомы AC/DC, которые только можно записать. Вот и всё. И это почти как: «Эй, вы в танке?» А они: «Да». Неважно, что ещё происходит в мире — просто делайте то, что делаете».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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14 июн 2026
Altair21
AC/DC скорее записали несколько реально крутых хитов, но слушать их альбомами такое себе. Слишком однообразно и уныло. Даже "легендарный" Хайвей ту Хелл. Ну половину альбома осилишь, а вторую уже просто невмоготу
15 июн 2026
gravitgroove
Altair21, американские дальнобойщики осуждают данный комментарий
15 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, разве он написал, что нельзя ебать сестер?
15 июн 2026
Red One
Altair21, хайвей Ту Хел, Бэк ин Блэк, Рейзор эдж - целиком хороши, именно как альбомы.
Ты просто другую музыку любишь
просмотров: 419

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