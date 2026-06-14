14 июн 2026



ZAKK WYLDE дал совет молодым: «Играйте то, что любите!»



ZAKK WYLDE в недавнем интервью ответил на вопрос, что нужно, чтобы добиться успеха в музыкальной индустрии:



«Кто-то спрашивает: «У вас есть какой-нибудь совет для моего сына или дочери, ведь они мечтают стать музыкантами?» Я отвечаю: «Да, играйте то, что любите. Вкладывайтесь в это на полную. Главное — относитесь к своей группе… Будьте как Jimmy Page. LED ZEPPELIN — это все его существование и вся его жизнь. Он посвятил ей всю свою жизнь. Как священничеству — ты посвящаешь ему всю свою жизнь. И Jimmy Page так и сделал. Так что суть в том: «зачем тебе класть яйца в другую корзину? Нельзя класть все яйца в одну [корзину]». Нет — обязательно клади все яйца в одну корзину. Так и нужно жить — на полную. Зачем тебе жить по-другому? Ты можешь быть либо несчастным, либо счастливым. Ты сам выбираешь свою реальность.



Ты должен играть то, что любишь. Посмотри на AC/DC. Неважно, что приходит, что уходит. Погода меняется. Это не имеет значения. Они просто записывают лучшие альбомы AC/DC, которые только можно записать. Вот и всё. И это почти как: «Эй, вы в танке?» А они: «Да». Неважно, что ещё происходит в мире — просто делайте то, что делаете».







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