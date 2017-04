сегодня



ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH ZAKK SABBATH, звёздная кавер-группа BLACK SABBATH, в состав которой входят гитарист/вокалист Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), басист Rob "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и барабанщик Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE, BL'AST!), выпустит лимитированный концертный EP "Live In Detroit" на виниле - релиз увидит свет 16 июня на лейбле Southern Lord Recordings.



Три композиции для пластинки были записаны в ходе выступления команды в Детройте 28 октября прошлого года. Southern Lord сообщают, что "Live In Detroit" подразумевается как коллекционное единовременное издание на винилах различного цвета.



Трек-лист:



Side A



01. War Pigs (13:25)



Side B



02. Supernaut (4:57)

03. Fairies Wear Boots (7:33)



Официальный концертный видеоклип ZAKK SABBATH на композицию "War Pigs можно просмотреть ниже.











