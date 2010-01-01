все новости группы
Zakk Wylde
21 апр 2017 :
ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH 16 мар 2017 :
ZAKK WYLDE на EMGtv 9 фев 2017 :
ZAKK WYLDE на EMGtv 15 янв 2017 :
Новое видео ZAKK WYLDE 22 авг 2016 :
Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE 11 авг 2016 :
Акустика от ZAKK WYLDE 30 июн 2016 :
ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH 28 май 2016 :
Видео с выступления ZAKK WYLDE 19 май 2016 :
Смайлики от ZAKK WYLDE 30 апр 2016 :
ZAKK WYLDE об Axl/DC 21 апр 2016 :
ZAKK WYLDE открыл своё дело 12 апр 2016 :
ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды 11 апр 2016 :
ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE 29 мар 2016 :
Новое видео ZAKK WYLDE 23 мар 2016 :
Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз? 19 мар 2016 :
ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY 2 мар 2016 :
ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY 25 фев 2016 :
Новая песня ZAKK WYLDE 21 фев 2016 :
Видео с выступления ZAKK WYLDE 15 янв 2016 :
Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле 30 дек 2015 :
ZAKK WYLDE о событиях в Париже 24 дек 2015 :
ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом 15 окт 2015 :
ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows" 14 окт 2015 :
ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил» 10 окт 2015 :
Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a 20 мар 2015 :
ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II" 1 фев 2015 :
ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму 23 янв 2015 :
ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов 20 янв 2015 :
ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной 25 дек 2014 :
OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец» 23 дек 2014 :
ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH 4 дек 2014 :
ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH 12 май 2014 :
Нашлась гитара ZAKK WYLDE 24 янв 2014 :
Видео с выступления ZAKK WYLDE 18 ноя 2013 :
ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS 1 ноя 2013 :
ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO 31 окт 2013 :
ZAKK WYLDE в акустике 2 авг 2013 :
Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у 25 июн 2013 :
Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE 17 май 2013 :
ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride" 27 апр 2013 :
Акустика от ZAKK WYLDE 23 апр 2013 :
ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show' 19 апр 2013 :
Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online! 25 дек 2012 :
ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY 6 ноя 2012 :
Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE 5 июл 2012 :
ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath 24 май 2012 :
ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA 21 дек 2010 :
Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a 25 ноя 2010 :
ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
сегодня
выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH ZAKK WYLDE
ZAKK SABBATH, звёздная кавер-группа BLACK SABBATH, в состав которой входят гитарист/вокалист Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), басист Rob "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и барабанщик Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE, BL'AST!), выпустит лимитированный концертный EP "Live In Detroit" на виниле - релиз увидит свет 16 июня на лейбле Southern Lord Recordings.
Три композиции для пластинки были записаны в ходе выступления команды в Детройте 28 октября прошлого года. Southern Lord сообщают, что "Live In Detroit" подразумевается как коллекционное единовременное издание на винилах различного цвета.
Трек-лист:
Side A
01. War Pigs (13:25)
Side B
02. Supernaut (4:57)
03. Fairies Wear Boots (7:33)
Официальный концертный видеоклип ZAKK SABBATH на композицию "War Pigs можно просмотреть ниже.
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