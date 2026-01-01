сегодня



ZAKK WYLDE в акустике



ZAKK WYLDE отыграл небольшой акустический сет 11 февраля в Amoeba Hollywood:



01:16 Lost Prayer (from the album "Book Of Shadows II")

05:36 The Blessed Hellride (BLACK LABEL SOCIETY song)

10:28 Name In Blood (BLACK LABEL SOCIETY song)

15:32 Spoke In The Wheel (BLACK LABEL SOCIETY song)





