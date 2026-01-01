Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 72
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
Новости
TOP5
Zakk Wylde

13 фев 2026 : 		 ZAKK WYLDE в акустике

1 апр 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не знаю, какие песни буду играть на концерте OZZY OSBOURNE»

10 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не делаю демо»

9 фев 2025 : 		 ZAKK WYLDE о самых ярких моментах в студии

5 авг 2024 : 		 ZAKK WYLDE: «Дайм в одной лиге с Эдди Ван Халеном и Джими Хендриксом»

23 июн 2024 : 		 Новая фигурка ZAKK WYLDE

3 мар 2024 : 		 ZAKK WYLDE о сотрудничестве с GUNS N' ROSES

28 ноя 2023 : 		 Новый альбом ZAKK SABBATH выйдет весной

28 ноя 2022 : 		 Демонстрационное видео от ZAKK WYLDE

28 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как стать музыкантом

20 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»

25 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я кайфую в дороге»

13 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»

10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла
ZAKK WYLDE в акустике



ZAKK WYLDE отыграл небольшой акустический сет 11 февраля в Amoeba Hollywood:

01:16 Lost Prayer (from the album "Book Of Shadows II")
05:36 The Blessed Hellride (BLACK LABEL SOCIETY song)
10:28 Name In Blood (BLACK LABEL SOCIETY song)
15:32 Spoke In The Wheel (BLACK LABEL SOCIETY song)




просмотров: 91

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
