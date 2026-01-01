Барабанщик DEICIDE готовит релиз

Известный по работе в DEICIDE, STEVE ASHEIM 20 апреля на своем лейбле SteevoRecords выпустит сольную пластинку "Volume One", в которую вошли как собственные произведения, так и вариации произведений Франца Листа, Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова. Альбом будет выпущен на голубом виниле и содержать десять треков.
«Я бы хотел уточнить, что я все еще в группе и все замечательно. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и на те туры, которые нас ждут в этом году. Эта пластинка — мое хобби».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет