Барабанщик DEICIDE готовит релиз



Известный по работе в DEICIDE, STEVE ASHEIM 20 апреля на своем лейбле SteevoRecords выпустит сольную пластинку "Volume One", в которую вошли как собственные произведения, так и вариации произведений Франца Листа, Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова. Альбом будет выпущен на голубом виниле и содержать десять треков.



«Я бы хотел уточнить, что я все еще в группе и все замечательно. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и на те туры, которые нас ждут в этом году. Эта пластинка — мое хобби».







