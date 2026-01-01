27 янв 2026



Бывший гитарист DEICIDE: «С Glenn'ом работать непросто»



Jack Owen в недавнем интервью ответил, каково было работать с Glen'ом Benton'ом:



«Это было тяжело, очень тяжело, потому что он так и не расколол мой пузырь, а я никогда не хотел влезать в его пузырь [смеется] Мы просто совершенно разные люди, чувак. Я абсолютный интроверт. Я просто хочу делать свою работу, заканчивать ее и продолжать в том же духе. Следующий альбом [смеется] Я не знаю, любит ли он драмы или сам их создает — я не знаю, — но сразу видно, что мы разные люди, и у нас просто ничего не получилось бы [Смеется]



Я отлично поладил со Steve [Asheim, барабанщиком и основным автором песен DEICIDE] и [бывшим гитаристом DEICIDE] Kevin Quirion. Я отлично поладил с Hoffmans [бывшими участниками DEICIDE Eric и Brian Hoffman]. Кто-то спрашивал меня: "С кем ты ладишь, а с кем нет?" Я, в общем-то, ладил практически со всеми, кроме Glen Benton'а [смеется]



В интервью [Glen] сказал что-то вроде: "Я даже не знаю, кто такой этот парень Jack. И я думаю, что я настолько прост, что вы думаете, что во мне есть что-то большее. Но у меня есть программа по спасению кошек, и я либо занимаюсь музыкой, либо пишу музыку, либо слушаю музыку, либо смотрю студенческий футбол или хоккей. Вот, в общем-то, и все».



Когда ведущий заметил, что некоторые люди "склонны к драматизму", Owen согласился с ним:



«Металлическая сцена Флориды была именно такой. Это была сплошная драма. Вражда групп и просто всякая хрень. "Он спросил, а как же я?" Это, типа, чувак, вы же двое парней. Какая разница? "Была [большая] конкуренция. Например, не могли бы мы устроить шоу с участием MORBID ANGEL, DEICIDE, OBITUARY и CANNIBAL [CORPSE]? Нет, мы не можем этого сделать. Почему? Все же дружелюбны друг к другу. О, нет, это совсем не так.



Я все такой же [каким был всегда. Я к тому, что было бы отличной идеей [организовать] дэт-метал тур по Флориде, как "Большая четверка" [трэш-метала 1980-х], но... »







