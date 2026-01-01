Arts
Новости
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*

Deicide

*



27 янв 2026 : 		 Бывший гитарист DEICIDE: «С Glenn'ом работать непросто»

22 сен 2025 : 		 DEICIDE отыграли первое шоу с новым гитаристом

17 сен 2025 : 		 Гитарист EXMORTIS в DEICIDE

15 сен 2025 : 		 Переиздание альбома DEICIDE вышло на виниле

27 дек 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Экстремальный металл — элитен!»

9 окт 2024 : 		 DEICIDE отменяют концерты из-за урагана

25 сен 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Не будет у меня приступа!»

12 авг 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Чего так возбудились по поводу нашей обложки?»

22 июл 2024 : 		 DEICIDE: «Я не хочу брать с поклонников деньги за автографы»

18 июн 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились в клоунов»

28 май 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?»

22 май 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Что вы до обложки до...сь?»

30 апр 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «На современной металл-сцене одни выглядящие как WEEZER слабаки»

21 апр 2024 : 		 Напишет ли лидер DEICIDE книгу?

16 апр 2024 : 		 Вокалист DEICIDE: «Обложка не нравится? А мне смешно!»

2 апр 2024 : 		 JACK OWEN: Почему я ушел из DEICIDE

14 мар 2024 : 		 DEICIDE готовят пиво

15 фев 2024 : 		 Новая песня DEICIDE

25 дек 2023 : 		 Новое видео DEICIDE

19 июл 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

8 май 2023 : 		 DEICIDE закончили запись

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления DEICIDE

17 фев 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись
27 янв 2026

Бывший гитарист DEICIDE: «С Glenn'ом работать непросто»



Jack Owen в недавнем интервью ответил, каково было работать с Glen'ом Benton'ом:

«Это было тяжело, очень тяжело, потому что он так и не расколол мой пузырь, а я никогда не хотел влезать в его пузырь [смеется] Мы просто совершенно разные люди, чувак. Я абсолютный интроверт. Я просто хочу делать свою работу, заканчивать ее и продолжать в том же духе. Следующий альбом [смеется] Я не знаю, любит ли он драмы или сам их создает — я не знаю, — но сразу видно, что мы разные люди, и у нас просто ничего не получилось бы [Смеется]

Я отлично поладил со Steve [Asheim, барабанщиком и основным автором песен DEICIDE] и [бывшим гитаристом DEICIDE] Kevin Quirion. Я отлично поладил с Hoffmans [бывшими участниками DEICIDE Eric и Brian Hoffman]. Кто-то спрашивал меня: "С кем ты ладишь, а с кем нет?" Я, в общем-то, ладил практически со всеми, кроме Glen Benton'а [смеется]

В интервью [Glen] сказал что-то вроде: "Я даже не знаю, кто такой этот парень Jack. И я думаю, что я настолько прост, что вы думаете, что во мне есть что-то большее. Но у меня есть программа по спасению кошек, и я либо занимаюсь музыкой, либо пишу музыку, либо слушаю музыку, либо смотрю студенческий футбол или хоккей. Вот, в общем-то, и все».

Когда ведущий заметил, что некоторые люди "склонны к драматизму", Owen согласился с ним:

«Металлическая сцена Флориды была именно такой. Это была сплошная драма. Вражда групп и просто всякая хрень. "Он спросил, а как же я?" Это, типа, чувак, вы же двое парней. Какая разница? "Была [большая] конкуренция. Например, не могли бы мы устроить шоу с участием MORBID ANGEL, DEICIDE, OBITUARY и CANNIBAL [CORPSE]? Нет, мы не можем этого сделать. Почему? Все же дружелюбны друг к другу. О, нет, это совсем не так.

Я все такой же [каким был всегда. Я к тому, что было бы отличной идеей [организовать] дэт-метал тур по Флориде, как "Большая четверка" [трэш-метала 1980-х], но... »




