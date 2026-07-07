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JACK OWEN сравнил процесс написания музыки для DEICIDE и SIX FEET UNDER



JACK OWEN в недавнем интервью рассказал о различиях между созданием музыки для DEICIDE и SIX FEET UNDER:



«Можно сказать, все изменилось с 0% [в DEICIDE] до 100% [теперь, в SIX FEET UNDER]. В DEICIDE я сам себя загнал в творческий тупик. А к тому моменту, когда наконец выработал систему, позволявшую писать музыку постоянно, я уже практически закончил с этой группой.



Кроме того, я всегда воспринимал DEICIDE как коллектив, на который сильно повлияли SLAYER, поэтому и пытался писать в таком ключе. Но иногда то, что я приносил для DEICIDE, совершенно не соответствовало тому, куда двигалась группа. Это совсем не походило на первые пару альбомов — материал получался совершенно другим.



Да, в плане сочинения музыки это был для меня тяжелый период [в DEICIDE]. Плюс почти не было гастролей. В какой-то момент мне просто пришлось уйти».







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