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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Deicide

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JACK OWEN сравнил процесс написания музыки для DEICIDE и SIX FEET UNDER



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JACK OWEN в недавнем интервью рассказал о различиях между созданием музыки для DEICIDE и SIX FEET UNDER:

«Можно сказать, все изменилось с 0% [в DEICIDE] до 100% [теперь, в SIX FEET UNDER]. В DEICIDE я сам себя загнал в творческий тупик. А к тому моменту, когда наконец выработал систему, позволявшую писать музыку постоянно, я уже практически закончил с этой группой.

Кроме того, я всегда воспринимал DEICIDE как коллектив, на который сильно повлияли SLAYER, поэтому и пытался писать в таком ключе. Но иногда то, что я приносил для DEICIDE, совершенно не соответствовало тому, куда двигалась группа. Это совсем не походило на первые пару альбомов — материал получался совершенно другим.

Да, в плане сочинения музыки это был для меня тяжелый период [в DEICIDE]. Плюс почти не было гастролей. В какой-то момент мне просто пришлось уйти».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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7 июл 2026
Altair21
Ну у Бентона проект интересный конечно, там прям реально интересные альбомы есть. Мелодичные, техничные... Я не особо фанат дэтхеца, но под настроение местами можно послушать
7 июл 2026
m
mohnatiy
Altair21, у них в треке Homage for Satan моя любимая соляга из всего музла в принципе. Мечтаю когда-нибудь таки её сыграть)
7 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
mohnatiy, я эту песню узнал из видоса со стиркой кирпича
7 июл 2026
Altair21
mohnatiy, а ОЧЕНЬ красиво сыграно, прям если б не ебашащая ритм секция подумаешь что паверок какой-нибудь, но по мне павер уныл как явление, а тут прям уххх
7 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
Altair21, ты этот альбом весь послушай, Stench of Redemption, там полно такого. и да, павер - хуйня на палке
просмотров: 262

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