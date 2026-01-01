*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Anvil

15 апр 2026 : 		 Вокалист ANVIL: «Из музыки уйти нельзя!»

18 апр 2025 : 		 Новое видео ANVIL

10 ноя 2024 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступил с ANVIL

3 окт 2024 : 		 Лидер ANNIHILATOR о смерти гитариста ANVIL

3 окт 2024 : 		 Барабанщик ANVIL о смерти гитариста

1 окт 2024 : 		 Умер оригинальный гитарист ANVIL

11 сен 2024 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну как они красиво грохнули три здания, а?!»

11 сен 2024 : 		 Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-ха-ха»

1 авг 2024 : 		 ANVIL: «Мы были одними из первых металлистов, сыгравших в США»

26 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ANVIL

16 июл 2024 : 		 Вокалист ANVIL о мериле успеха

15 июн 2024 : 		 Новая песня ANVIL

12 июн 2024 : 		 Вокалист ANVIL: «Про политику говорить не хочу»

10 май 2024 : 		 Новая песня ANVIL

7 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ANVIL 1984 года

6 апр 2024 : 		 Новое видео ANVIL

9 окт 2023 : 		 Вокалист ANVIL о ближайших планах

22 авг 2023 : 		 ANVIL приступили к записи

19 мар 2023 : 		 Вокалист ANVIL о подкладках

31 дек 2022 : 		 Blu-ray ANVIL выйдет с бонусами

14 дек 2022 : 		 Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?

18 авг 2022 : 		 ANVIL планируют запись летом

11 авг 2022 : 		 Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»

29 июл 2022 : 		 Фильм об ANVIL покажут осенью

28 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»

21 апр 2022 : 		 Видео с текстом от ANVIL
Вокалист ANVIL: «Из музыки уйти нельзя!»



Вокалист ANVIL призвал фанатов сходить на выступления своих любимых групп, пока у них ещё есть такая возможность:

«Важно подумать о том, чтобы составить список желаний. Проживёшь ли ты достаточно долго или проживу ли я достаточно долго? Мне только что исполнилось 70. Мне уже далеко не 20. Мои дни сочтены».

На вопрос, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы уйти из ANVIL, Steve "Lips" Kudlow ответил:

«Ухода на пенсию не существует. Только смepть. В один прекрасный день ты не встанешь утром. Вот в чём дело. На этом всё и заканчивается. Но я хочу сказать, что со мной это произойдёт не через 30 лет. Скорее всего, это произойдёт в течение следующих 10 лет. Более чем вероятно. Когда кому-то исполняется 80, остаётся не так много времени. Не так уж много людей доживают до 100 лет. Не так уж много людей доживает и до 80. Посмотрите на Дэйва Эллисона [оригинального гитариста ANVIL], — он не дожил до 70. Что тут скажешь? На это невозможно повлиять.

У всех нас есть срок службы. Вот и всё. Выхода нет. Есть только один выход. Ты выходишь из игры, лежа в коробке… Дорога каждая минута. Вот как на это можно посмотреть. Вот почему я не ухожу из группы. И я не ухожу на пенсию. А от чего уходить? Уходят от того, что ненавидят. Тогда больше не придётся этим заниматься. Но из музыки не уходят, если любят её. Ей занимаются до тех пор, пока не перестанут.… И это касается не только меня. Надо ходить на концерты других групп, потому что мы недавно потеряли Росса зе Босса (бывшего гитариста MANOWAR). Чёрт возьми, он был на год старше меня. Вот о чём я говорю. Сходите на концерты, пока они ещё с нами. А некоторые музыканты соскакивают ещё раньше своей смерти, а затем не могут выйти на сцену и сыграть по здоровью. Я считаю, что это просто отстой».




