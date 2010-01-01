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*Anvil*



6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

18 апр 2017 : 		 Оригинальный гитарист выступил с ANVIL

3 ноя 2016 : 		 ANVIL прошли полпути в работе над документальном фильмом

2 авг 2016 : 		 ANVIL собрались в оригинальном составе

12 июл 2016 : 		 Новое видео ANVIL

6 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ANVIL

22 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL

17 ноя 2015 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в феврале

14 авг 2015 : 		 ANVIL воспользуются услугами продюсера U.D.O.

23 июл 2015 : 		 ANVIL собирают деньги на запись

2 июн 2015 : 		 Видео с выступления ANVIL

22 мар 2015 : 		 Видео с выступления ANVIL

12 мар 2015 : 		 Новое видео ANVIL

13 фев 2015 : 		 Лидер ANVIL: "Наверное, рок и правда мёртв"

27 сен 2014 : 		 ANVIL завершили сочинение материала

7 авг 2014 : 		 ANVIL сменили басиста

29 июл 2014 : 		 Видео с выступления ANVIL

2 апр 2014 : 		 Новое видео ANVIL

13 дек 2013 : 		 Новое видео ANVIL

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ANVIL

4 июл 2013 : 		 Видео с релиз-вечеринки ANVIL

22 май 2013 : 		 Новый альбом ANVIL доступен для прослушивания

15 май 2013 : 		 Новая песня ANVIL

10 май 2013 : 		 Новая песня ANVIL

8 май 2013 : 		 Новая песня ANVIL

6 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома ANVIL

4 май 2013 : 		 Новая песня ANVIL

22 мар 2013 : 		 Трек-лист трибьюта ANVIL

11 мар 2013 : 		 Обложка трибьют-альбома ANVIL

7 мар 2013 : 		 Тизер нового альбома ANVIL

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL

27 фев 2013 : 		 ANVIL рассматривают вариант мирового тура в оригинальном составе

20 фев 2013 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в мае

24 янв 2013 : 		 Трибьют ANVIL выйдет в апреле

31 дек 2012 : 		 Бывший басист ANVIL: "Больше мне не придётся работать с самодовольными ворчливыми стариками"

22 дек 2012 : 		 ANVIL закончили запись нового альбома

3 дек 2012 : 		 ANVIL начали запись альбома

22 окт 2012 : 		 Название нового альбома ANVIL

21 сен 2012 : 		 ANVIL закончили сочинение девяти песен для следующего альбома

6 авг 2012 : 		 Переиздания ANVIL выйдет в сентябре

13 июл 2012 : 		 У ANVIL готово шесть новых песен

3 июл 2012 : 		 ANVIL впервые выступили на Тайване

15 май 2012 : 		 Бывший басист ANVIL отыграет одно шоу с WARMACHINE

8 апр 2012 : 		 В работе трибьют ANVIL

22 мар 2012 : 		 Переиздания ANVIL выйдут в апреле

2 фев 2012 : 		 Видео с выступления ANVIL

29 янв 2012 : 		 ANVIL отыграли первое шоу с новым басистом

19 янв 2012 : 		 ANVIL взяли басиста из трибьют группы IRON MAIDEN

17 янв 2012 : 		 GLENN FIVE покинул ANVIL

28 окт 2011 : 		 Переиздание классических альбомов ANVIL

2 авг 2011 : 		 Компиляция от ANVIL

20 июн 2011 : 		 Видео с выступления ANVIL

31 май 2011 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в Европе в июне

5 май 2011 : 		 Новый альбом ANVIL доступен для прослушивания

27 апр 2011 : 		 Новая песня ANVIL

18 апр 2011 : 		 ANVIL выпустит новый сингл

14 мар 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ANVIL

12 мар 2011 : 		 Новая песня ANVIL

4 фев 2011 : 		 Дата выхода нового альбома ANVIL

24 ноя 2010 : 		 ANVIL выпустят 'Anthology'

20 окт 2010 : 		 ANVIL начали запись

10 сен 2009 : 		 Переиздание альбома ANVIL доступно для прослушивания

8 сен 2009 : 		 Новый трек от ANVIL

3 сен 2009 : 		 ANVIL вместе с гитаристом SCARS ON BROADWAY записали кавер

29 апр 2006 : 		 ANVIL снимают на видео процесс записи нового альбома

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|||| 6 июл 2017

ANVIL начнут запись летом

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ANVIL начнут запись нового альбома в августе этого года, а его выход планируется на начало следующего. Оформить пред-заказ можно уже сейчас по следующему адресу.

ANVIL To Begin Recording 'Pounding The Pavement' Album In August



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One
6 июл 2017, 16:52		Что, опять?


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