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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 87
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 38
*DORO PESCH получила награду 37
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 34
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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 87
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 38
*DORO PESCH получила награду 37
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 34
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Anvil

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18 апр 2025 : 		 Новое видео ANVIL

10 ноя 2024 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступил с ANVIL

3 окт 2024 : 		 Лидер ANNIHILATOR о смерти гитариста ANVIL

3 окт 2024 : 		 Барабанщик ANVIL о смерти гитариста

1 окт 2024 : 		 Умер оригинальный гитарист ANVIL

11 сен 2024 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну как они красиво грохнули три здания, а?!»

11 сен 2024 : 		 Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-ха-ха»

1 авг 2024 : 		 ANVIL: «Мы были одними из первых металлистов, сыгравших в США»

26 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ANVIL

16 июл 2024 : 		 Вокалист ANVIL о мериле успеха

15 июн 2024 : 		 Новая песня ANVIL

12 июн 2024 : 		 Вокалист ANVIL: «Про политику говорить не хочу»

10 май 2024 : 		 Новая песня ANVIL

7 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ANVIL 1984 года

6 апр 2024 : 		 Новое видео ANVIL

9 окт 2023 : 		 Вокалист ANVIL о ближайших планах

22 авг 2023 : 		 ANVIL приступили к записи

19 мар 2023 : 		 Вокалист ANVIL о подкладках

31 дек 2022 : 		 Blu-ray ANVIL выйдет с бонусами

14 дек 2022 : 		 Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?

18 авг 2022 : 		 ANVIL планируют запись летом

11 авг 2022 : 		 Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»

29 июл 2022 : 		 Фильм об ANVIL покажут осенью

28 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»

21 апр 2022 : 		 Видео с текстом от ANVIL

6 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»
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|||| сегодня

Новое видео ANVIL



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Truth Is Dying, новое видео ANVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из прошлогоднего альбома "One and Only".




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