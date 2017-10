16 окт 2017



Новый альбом ANVIL выйдет зимой ANVIL выпустят новую работу, получившую название "Pounding The Pavement" 19 января на SPV/Steamhammer в диджипаке (1 бонус), на двойном виниле, в цифровом варианте и потоком аудио:



01. Bitch In The Box (4:29)02. Ego (2:57)03. Doing What I Want (3:17)04. Smash Your Face (4:20)05. Pounding The Pavement (3:05)06. Rock That Shit (3:21)07. Let It Go (3:00)08. Nanook Of The North (5:57)09. Black Smoke (3:26)10. World Of Tomorrow (4:37)11. Warming Up (3:03)12. Don´t Tell Me (3:51) (bonus track)















