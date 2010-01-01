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Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018 Бессменный лидер ANVIL Steve "Lips" Kudlow в ходе свежего интервью для подкаста Thunder Underground рассказал о том, что музыканты собираются войти в студию летом, а следующий альбом группы должен увидеть свет в январе 2018 года.















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