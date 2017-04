сегодня



Оригинальный гитарист выступил с ANVIL Оригинальный гитарист ANVIL Dave Allison присоединился к своим бывшим коллегам на выступлении пятнадцатого апреля в Red Dog, Peterborough, Ontario, Canada, для исполнения трех песен - "Metal On Metal", "Forged In Fire" и кавер-версии "Born To Be Wild". Любительская съёмка с концерта доступна к просмотру ниже.















