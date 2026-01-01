Все ноты NIRVANA в одной книге



Издательство Hal Leonard объявило о выходе Nirvana - The Complete Scores — нового делюкс-издания в твёрдом переплёте, посвящённого музыке Nirvana. Это коллекционное издание премиум-класса: защитный футляр, высокое качество печати и оформление, соответствующее статусу одной из самых влиятельных рок-групп в истории.



Книга охватывает все три ключевых студийных альбома группы — Bleach, Nevermind и In Utero — а также культовый концертный релиз MTV Unplugged in New York. Внутри — 51 транскрипция «нота в ноту», напрямую снятая с оригинальных записей. Здесь детально прописано всё: гитарные партии, басовые линии, барабанные рисунки, вокальные мелодии и тексты — фактически полный разбор песен на уровне студийного исходника.



The Complete Scores даёт редкую возможность разобрать музыку Nirvana изнутри — будь то для исполнения, обучения или просто более глубокого понимания. За счёт точности и уровня издания книга работает сразу в двух плоскостях: как практический инструмент и как коллекционный артефакт.



Релиз продолжает серию Complete Scores от Hal Leonard, в рамках которой ранее выходили аналогичные сборники, посвящённые Queen, Rush, Pearl Jam и The Beatles. Стоимость издания — $89.99.







