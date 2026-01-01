Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 33
*LIVA на Wormholedeath 33
*IMMORTAL завершили сочинение 25
29 апр 2026 : 		 Все ноты NIRVANA в одной книге

31 окт 2025 : 		 Видео полного выступления NIRVANA '91

13 июн 2025 : 		 NIRVANA набрала второй миллиард

24 фев 2025 : 		 POST MALONE стал вокалистом NIRVANA: Про-шот

16 фев 2025 : 		 POST MALONE стал вокалистом NIRVANA

3 фев 2025 : 		 Участники NIRVANA выступили на благотворительном концерте

21 июл 2024 : 		 KRIST NOVOSELIC исполнил NIRVANA

14 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза NIRVANA

5 сен 2023 : 		 53 неизданных трека NIRVANA выйдут осенью

25 май 2023 : 		 Разбитая гитара лидера NIRVANA ушла почти за 600 000

8 янв 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получат награду

16 ноя 2022 : 		 Разбитая гитара Курта Кобейна была продана почти за полмиллиона долларов

6 сен 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили

26 май 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустили с молотка

12 апр 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустят с молотка

4 фев 2022 : 		 Представители NIRVANA ответили на новый иск со стороны Спенсера

26 янв 2022 : 		 Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT

19 янв 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск

9 янв 2022 : 		 Суд отклонил иск модели с обложки альбома NIRVANA к участникам группы

25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков
Показать далее
Все ноты NIRVANA в одной книге



Издательство Hal Leonard объявило о выходе Nirvana - The Complete Scores — нового делюкс-издания в твёрдом переплёте, посвящённого музыке Nirvana. Это коллекционное издание премиум-класса: защитный футляр, высокое качество печати и оформление, соответствующее статусу одной из самых влиятельных рок-групп в истории.

Книга охватывает все три ключевых студийных альбома группы — Bleach, Nevermind и In Utero — а также культовый концертный релиз MTV Unplugged in New York. Внутри — 51 транскрипция «нота в ноту», напрямую снятая с оригинальных записей. Здесь детально прописано всё: гитарные партии, басовые линии, барабанные рисунки, вокальные мелодии и тексты — фактически полный разбор песен на уровне студийного исходника.

The Complete Scores даёт редкую возможность разобрать музыку Nirvana изнутри — будь то для исполнения, обучения или просто более глубокого понимания. За счёт точности и уровня издания книга работает сразу в двух плоскостях: как практический инструмент и как коллекционный артефакт.

Релиз продолжает серию Complete Scores от Hal Leonard, в рамках которой ранее выходили аналогичные сборники, посвящённые Queen, Rush, Pearl Jam и The Beatles. Стоимость издания — $89.99.




