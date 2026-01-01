*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*LIVA на Wormholedeath 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*IMMORTAL завершили сочинение 29
[= ||| все новости группы



*

Nirvana

*



30 апр 2026 : 		 DAVE GROHL: «Опыт NIRVANA был и хорошим и плохим»

29 апр 2026 : 		 Все ноты NIRVANA в одной книге

31 окт 2025 : 		 Видео полного выступления NIRVANA '91

13 июн 2025 : 		 NIRVANA набрала второй миллиард

24 фев 2025 : 		 POST MALONE стал вокалистом NIRVANA: Про-шот

16 фев 2025 : 		 POST MALONE стал вокалистом NIRVANA

3 фев 2025 : 		 Участники NIRVANA выступили на благотворительном концерте

21 июл 2024 : 		 KRIST NOVOSELIC исполнил NIRVANA

14 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза NIRVANA

5 сен 2023 : 		 53 неизданных трека NIRVANA выйдут осенью

25 май 2023 : 		 Разбитая гитара лидера NIRVANA ушла почти за 600 000

8 янв 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получат награду

16 ноя 2022 : 		 Разбитая гитара Курта Кобейна была продана почти за полмиллиона долларов

6 сен 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили

26 май 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустили с молотка

12 апр 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустят с молотка

4 фев 2022 : 		 Представители NIRVANA ответили на новый иск со стороны Спенсера

26 янв 2022 : 		 Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT

19 янв 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск

9 янв 2022 : 		 Суд отклонил иск модели с обложки альбома NIRVANA к участникам группы

25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA
DAVE GROHL: «Опыт NIRVANA был и хорошим и плохим»



DAVE GROHL в недавнем интервью поговорил о наследии NIRVANA и сложностях в связи со смертью Курта:

«Опыт NIRVANA — я даже не знаю, какое слово тут подходит. Это было что-то совсем иное — и в лучшем, и в худшем смысле. И когда ты проходишь через такое с небольшой группой людей, вас это связывает навсегда. Мы — большая семья, все, кто там был, и мы правда любим друг друга.

Когда NIRVANA закончилась, я как будто понимал… Ну, сначала мне было тяжело через это пройти. А потом я осознал, что музыка — это то, что меня вытащит».

Dave также рассказал о своей особой связи с басистом NIRVANA Krist Novoselic:

«У Krist'a огромное сердце и невероятно мощный, блестящий ум. Он смотрит на мир через совершенно другую оптику — не так, как кто-либо из тех, кого ты встречал, — и это по-настоящему красиво. Он художник. Он писатель. И он не меняется. С первого дня, как я с ним познакомился, он остался тем же самым человеком. И тот опыт, который у нас был в NIRVANA, будет связывать нас всегда. И пока мы продолжаем жить дальше, двигаться вперёд, мы всё равно остаёмся близкими, любящими друзьями. И каждый раз, когда я его вижу — это как путешествие… Так что да, он потрясающий».

В отдельном интервью для Apple Music с Zane Lowe, Grohl сказал, что последствия распада NIRVANA на какое-то время полностью изменили его отношения с музыкой — особенно в тот момент, когда он пытался вернуться к сочинению после трагического конца группы:

«Думаю, мы все в итоге оказались в местах, которые ощущались… не хочу сказать “комфортными”, но безопасными. Когда я зашёл в студию и записал тот материал в одиночку, я чувствовал себя там в безопасности. Я не могу говорить за Krist, но мне кажется, в тот момент мы просто пытались снова встать на ноги. Для меня это было так: “Окей, музыка — это то, что меня спасёт”».

Dave также признался, что даже спустя десятилетия после смерти Крута возвращаться к старому материалу NIRVANA по-прежнему непросто:

«Странное чувство — бояться играть песни. И долгое время я даже боялся просто сесть за барабаны и сыграть вступление к “Smells Like Teen Spirit”. Это казалось чем-то почти запретным. Поэтому те редкие моменты, когда мы с Krist и Pat (гитарист NIRVANA Pat Smear) собирались вместе и играли это — это реально трип…

Тот звук, который мы втроём создаём, ты больше нигде не услышишь. То, как Krist ведёт басовые линии, сам его инструмент, его оборудование, его ощущение времени и грува — всё это вместе с Pat, с его этим безумным гитарным вайбом в духе GERMS/Pat Smear. И плюс эти чертовски громкие барабаны — когда всё это сходится, ты такой: “Охренеть, я помню это. Чёрт, я не слышал этого 35 лет”. Это очень красивый звук и очень сильное ощущение».

В другой части разговора Grohl подробнее остановился на личности Курта, которого считают одной из ключевых фигур гранжа и современной музыки — благодаря его честным текстам и цепляющим мелодиям:

«Песни, которые он писал… мне кажется, он писал их для того, чтобы их услышали. Думаю, любой автор, когда пишет песни, хочет, чтобы их услышали, чтобы их прочувствовали — не обязательно ради одобрения, но чтобы кто-то пережил те же чувства, что и ты сам. Так же, как слушатель хочет почувствовать то, что чувствует артист.

Я не знаю, какой у него был точный замысел, но я точно знаю, что Курт был одним из величайших авторов песен всех времён. И то, что его песни будут признаны одними из величайших — это было неизбежно».




