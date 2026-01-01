DAVE GROHL: «Опыт NIRVANA был и хорошим и плохим»



DAVE GROHL в недавнем интервью поговорил о наследии NIRVANA и сложностях в связи со смертью Курта:



«Опыт NIRVANA — я даже не знаю, какое слово тут подходит. Это было что-то совсем иное — и в лучшем, и в худшем смысле. И когда ты проходишь через такое с небольшой группой людей, вас это связывает навсегда. Мы — большая семья, все, кто там был, и мы правда любим друг друга.



Когда NIRVANA закончилась, я как будто понимал… Ну, сначала мне было тяжело через это пройти. А потом я осознал, что музыка — это то, что меня вытащит».



Dave также рассказал о своей особой связи с басистом NIRVANA Krist Novoselic:



«У Krist'a огромное сердце и невероятно мощный, блестящий ум. Он смотрит на мир через совершенно другую оптику — не так, как кто-либо из тех, кого ты встречал, — и это по-настоящему красиво. Он художник. Он писатель. И он не меняется. С первого дня, как я с ним познакомился, он остался тем же самым человеком. И тот опыт, который у нас был в NIRVANA, будет связывать нас всегда. И пока мы продолжаем жить дальше, двигаться вперёд, мы всё равно остаёмся близкими, любящими друзьями. И каждый раз, когда я его вижу — это как путешествие… Так что да, он потрясающий».



В отдельном интервью для Apple Music с Zane Lowe, Grohl сказал, что последствия распада NIRVANA на какое-то время полностью изменили его отношения с музыкой — особенно в тот момент, когда он пытался вернуться к сочинению после трагического конца группы:



«Думаю, мы все в итоге оказались в местах, которые ощущались… не хочу сказать “комфортными”, но безопасными. Когда я зашёл в студию и записал тот материал в одиночку, я чувствовал себя там в безопасности. Я не могу говорить за Krist, но мне кажется, в тот момент мы просто пытались снова встать на ноги. Для меня это было так: “Окей, музыка — это то, что меня спасёт”».



Dave также признался, что даже спустя десятилетия после смерти Крута возвращаться к старому материалу NIRVANA по-прежнему непросто:



«Странное чувство — бояться играть песни. И долгое время я даже боялся просто сесть за барабаны и сыграть вступление к “Smells Like Teen Spirit”. Это казалось чем-то почти запретным. Поэтому те редкие моменты, когда мы с Krist и Pat (гитарист NIRVANA Pat Smear) собирались вместе и играли это — это реально трип…



Тот звук, который мы втроём создаём, ты больше нигде не услышишь. То, как Krist ведёт басовые линии, сам его инструмент, его оборудование, его ощущение времени и грува — всё это вместе с Pat, с его этим безумным гитарным вайбом в духе GERMS/Pat Smear. И плюс эти чертовски громкие барабаны — когда всё это сходится, ты такой: “Охренеть, я помню это. Чёрт, я не слышал этого 35 лет”. Это очень красивый звук и очень сильное ощущение».



В другой части разговора Grohl подробнее остановился на личности Курта, которого считают одной из ключевых фигур гранжа и современной музыки — благодаря его честным текстам и цепляющим мелодиям:



«Песни, которые он писал… мне кажется, он писал их для того, чтобы их услышали. Думаю, любой автор, когда пишет песни, хочет, чтобы их услышали, чтобы их прочувствовали — не обязательно ради одобрения, но чтобы кто-то пережил те же чувства, что и ты сам. Так же, как слушатель хочет почувствовать то, что чувствует артист.



Я не знаю, какой у него был точный замысел, но я точно знаю, что Курт был одним из величайших авторов песен всех времён. И то, что его песни будут признаны одними из величайших — это было неизбежно».







