Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 24
12 май 2026 : 		 Гитарист EXTREME обещает отличный рок альбом

12 мар 2026 : 		 EXTREME завершили запись

17 фев 2026 : 		 Видео с мастер-класса гитариста EXTREME

27 янв 2026 : 		 Концертное видео EXTREME'92

6 янв 2026 : 		 EXTREME начали работу над альбомом

26 ноя 2025 : 		 Новое видео EXTREME

29 окт 2025 : 		 Как гитарист EXTREME попал на прощальное шоу BLACK SABBATH

29 сен 2025 : 		 Вокалист EXTREME записал песню к фильму о Рейгане

17 сен 2025 : 		 Новое видео EXTREME

5 авг 2025 : 		 EXTREME почтили память Оззи

4 ноя 2024 : 		 Новое видео EXTREME

6 окт 2024 : 		 EXTREME исполнили VAN HALEN

19 сен 2024 : 		 Новое видео EXTREME

14 июн 2024 : 		 Новое видео EXTREME

22 май 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что делаем мы»

1 апр 2024 : 		 Гитарист EXTREME продал дом

22 ноя 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 ноя 2023 : 		 Гитарист EXTREME продает дом

13 окт 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 окт 2023 : 		 Гитарист EXTREME даёт совет молодым

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

23 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Место Эдди никто не займет»

14 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «У нас есть ещё альбома три»

4 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен»

1 сен 2023 : 		 Новое видео EXTREME

27 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME
|||| 12 май 2026

Гитарист EXTREME обещает отличный рок альбом



В рамках недавнего интервью с Nuno Bettencourt'ом у него спросили, как дела у EXTREME с новым материалом:

«Мы все еще заканчиваем запись. Мы только что закончили работу с барабанами. Сейчас еще работают Gary и Pat. Но что касается песен, то у нас есть отличный выбор, около 20 песен. И мы в восторге!

Послушайте, каждая группа скажет вам, что их следующий альбом [самый лучший]: "Подождите, пока вы его не услышите. Это невероятно". Но нет, на самом деле мы реально им взволнованы.

Одна из вещей, которую мы заметили после записи "Six", да и в рок-н-ролле в целом, — это что-то вроде голода, когда речь заходит о новых альбомах, особенно у групп нашего поколения. Итак, мы реально хотели записать альбом в стиле "рок-рок".

Группа EXTREME всегда была известна своей эклектичностью, и мы всегда сворачиваем направо и налево. Мы сели и подумали: "Что, если мы просто запишем альбом AC/DC в стиле VAN HALEN?" Не так, как они, но они всегда были такими... Не то чтобы в нем не было баллад, но это как бы призыв к тому, чтобы просто продолжать набирать обороты. Так что мы в восторге. Это настоящий рок-н-ролльный альбом, и он звучит просто нон-стоп. Мы невероятно довольны!»




