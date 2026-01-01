Гитарист EXTREME обещает отличный рок альбом



В рамках недавнего интервью с Nuno Bettencourt'ом у него спросили, как дела у EXTREME с новым материалом:



«Мы все еще заканчиваем запись. Мы только что закончили работу с барабанами. Сейчас еще работают Gary и Pat. Но что касается песен, то у нас есть отличный выбор, около 20 песен. И мы в восторге!



Послушайте, каждая группа скажет вам, что их следующий альбом [самый лучший]: "Подождите, пока вы его не услышите. Это невероятно". Но нет, на самом деле мы реально им взволнованы.



Одна из вещей, которую мы заметили после записи "Six", да и в рок-н-ролле в целом, — это что-то вроде голода, когда речь заходит о новых альбомах, особенно у групп нашего поколения. Итак, мы реально хотели записать альбом в стиле "рок-рок".



Группа EXTREME всегда была известна своей эклектичностью, и мы всегда сворачиваем направо и налево. Мы сели и подумали: "Что, если мы просто запишем альбом AC/DC в стиле VAN HALEN?" Не так, как они, но они всегда были такими... Не то чтобы в нем не было баллад, но это как бы призыв к тому, чтобы просто продолжать набирать обороты. Так что мы в восторге. Это настоящий рок-н-ролльный альбом, и он звучит просто нон-стоп. Мы невероятно довольны!»







