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Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt в ходе интервью BackStory Events сообщил, что группа планирует выпустить новый альбом в конце весны/начале лета этого года и добавил, что все участники невероятно им довольны.















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