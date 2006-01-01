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*Extreme*



29 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

30 ноя 2016 : 		 GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME

21 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

14 окт 2016 : 		 Вокалист EXTREME: «До выхода альбома давать новые концерты неинтересно»

9 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

4 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

30 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

22 сен 2016 : 		 Хакеры разместили фото обнажённого гитариста EXTREME

20 сен 2016 : 		 Трейлер нового релиза EXTREME

13 сен 2016 : 		 У EXTREME есть 17 песен

26 июл 2016 : 		 Концертный релиз EXTREME выйдет осенью

24 апр 2016 : 		 Гитарист EXTREME почтил память Принса

4 июл 2015 : 		 Видео с выступления EXTREME

17 июн 2015 : 		 Гитарист EXTREME о версии их хита от JIMMY FALLON'a и JACK'a BLACK'a

20 май 2015 : 		 EXTREME начнут запись осенью

19 май 2015 : 		 EXTREME планируют съемку DVD

6 май 2015 : 		 JIMMY FALLON, JACK BLACK исполняют EXTREME

8 дек 2014 : 		 Переиздание EXTREME в январе

26 сен 2014 : 		 Видео племянницы гитариста EXTREME

24 июн 2014 : 		 EXTREME «должны доделать» новый альбом до конца этого года

27 апр 2014 : 		 Видео с выступления EXTREME

5 дек 2013 : 		 Гитарист EXTREME исполнил хит EXTREME в программе "Голос"

4 ноя 2013 : 		 Басист EXTREME собирает деньги на выпуск сольного альбома

23 май 2013 : 		 Гитарист EXTREME купил дом за 2,15 миллиона долларов

2 авг 2012 : 		 Гитарист EXTREME надеется начать работу над новым альбомом в этом году

24 апр 2012 : 		 EXTREME на Первом Канале

1 мар 2012 : 		 EXTREME исполнят полностью альбом 'Pornograffitti' в Японии

19 мар 2011 : 		 EXTREME "шокированы и опустошены" последствиями землетрясения и цунами

13 авг 2010 : 		 Вокалист EXTREME написал песню для фильма

22 июл 2010 : 		 Новое видео EXTREME

29 апр 2010 : 		 Новое видео EXTREME

12 апр 2010 : 		 Превью нового DVD EXTREME

10 апр 2010 : 		 Гитарист EXTREME выступил вместе с RIHANNA

18 фев 2010 : 		 Трейлер нового DVD EXTREME

12 янв 2010 : 		 EXTREME выпустят концертный DVD/CD

13 авг 2009 : 		 EXTREME выпустят шоу в Бостоне на DVD

25 июл 2008 : 		 Новая песня от EXTREME

27 ноя 2007 : 		 EXTREME планируют запись альбома и мировое турне

8 июн 2006 : 		 EXTREME выпустят архивный DVD

13 апр 2006 : 		 EXTREME тряхнут стариной

21 апр 2005 : 		 Nuno Bettencourt извиняется по поводу отмены мастер-класса в Москве

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Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

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Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt в ходе интервью BackStory Events сообщил, что группа планирует выпустить новый альбом в конце весны/начале лета этого года и добавил, что все участники невероятно им довольны.

EXTREME's New Album Will Arrive In Late Spring Or Early Summer, Says NUNO BETTENCOURT






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