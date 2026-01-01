Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Erik Grönwall

*



13 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Я искренне хотел быть в SKID ROW, но...»

4 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

3 апр 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

28 фев 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

12 фев 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL готовит альбом

11 окт 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит BILLY IDOL

27 сен 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Фрэнка Синатры

30 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALANNAH MYLES

15 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет хит Робби Уильямса

19 июл 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет хит PROCOL HARUM

30 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет IRON MAIDEN

17 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALICE COOPER

1 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALPHAVILLE

14 апр 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит THE BEATLES

26 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL выпустил сборник

15 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ERIC CLAPTON

3 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LEONARD COHEN

7 фев 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LED ZEPPELIN

30 дек 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит EUROPE

16 дек 2024 : 		 Рождественский трек от ERIK GRÖNWALL

16 ноя 2024 : 		 Новое видео ERIK GRÖNWALL

13 ноя 2024 : 		 Выход биографии ERIK GRÖNWALL отложен

3 ноя 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет Хэллоуин-трек

29 окт 2024 : 		 Биография ERIK GRÖNWALL выйдет осенью

19 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Эту песню я написал для SKID ROW»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ERIK GRÖNWALL: «Я искренне хотел быть в SKID ROW, но...»



zoom
ERIK GRÖNWALL в недавнем интервью ответил на вопрос, почему он решил заняться сольной карьерой:

««Во-первых, я был участником шведской группы H.E.A.T в течение 10 лет. Но потом, спустя 10 лет, я почувствовал, что пришло время заняться чем-то другим. Я хотел посмотреть, что есть за пределами этой группы. Но потом я серьёзно заболел. У меня была лейкемия — я заболел лейкемией пять лет назад. И в тот момент, когда я лежал в больнице, я понял, что единственное, чего я хочу, — это вернуться на сцену и петь до конца своих дней. И тогда произошло нечто невероятное: SKID ROW связались со мной и предложили стать вокалистом. Это одна из тех групп, на которых я вырос, так что это было просто нереально».

О своём уходе из SKID ROW более двух лет назад он сказал:

«Причина, по которой я решил уйти из группы, заключалась в том, что я чувствовал, что мне всё ещё нужно больше времени, чтобы как следует восстановиться после всех врачебных процедур, и гастролировать так часто, как хотели остальные участники SKID ROW, стало слишком тяжело. Поэтому я предложил немного сократить гастроли, но мы не смогли найти общий язык, и это нормально. Это совершенно нормально. А потом я начал гастролировать с Michael [Schenker], и некоторые люди задаются вопросом: "Почему ты гастролируешь с ним, а не со SKID ROW?" Потому что когда я рассказал Michael о своей ситуации год спустя — у меня было много времени, чтобы восстановиться, — так вот, когда я рассказал ему о своей ситуации, он ответил: "Не волнуйся. Я просто найду подменяющего вокалиста, который заменит тебя, если ты почувствуешь, что тебе нужно пропустить концерт", — и это заставило меня почувствовать себя комфортно при мысли о том, чтобы снова гастролировать. Так что я не мог отказаться от этого предложения. Michael очень хорошо находит решения, так что я согласился. И я не уходил от него. Дверь всегда открыта для Michael'a, он может попросить меня выступить с ним. Я должен сделать это ради себя, и я уверен, что это понятно. Потому что он всегда занимался своим делом. Так что всё в порядке. Все двери открыты».

По поводу того, почему ему пришлось уйти из SKID ROW, Erik сказал:

«У меня был сложный период, я пережил болезнь и всё, что с ней связано. Я проходил химиотерапию и пересадку костного мозга, и телу требуется много времени, чтобы восстановиться... У меня новая иммунная система. У меня новая группа крови. Мне нужно заново сделать все прививки. Пока всё это происходит, в мировое турне не поедешь. Но причина, по которой я это сделал, заключалась в том, что я действительно хотел, чтобы всё получилось. Я очень хотел остаться в SKID ROW. Но на моём ожерелье написано: "Здоровье всегда на первом месте". И так и должно быть — для всех. Но особенно после того, как я испытал страх за своё здоровье, для меня важнее, чем когда-либо, по-настоящему заботиться о себе. Так что это превыше всего».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом