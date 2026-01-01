ERIK GRÖNWALL: «Я искренне хотел быть в SKID ROW, но...»



ERIK GRÖNWALL в недавнем интервью ответил на вопрос, почему он решил заняться сольной карьерой:



««Во-первых, я был участником шведской группы H.E.A.T в течение 10 лет. Но потом, спустя 10 лет, я почувствовал, что пришло время заняться чем-то другим. Я хотел посмотреть, что есть за пределами этой группы. Но потом я серьёзно заболел. У меня была лейкемия — я заболел лейкемией пять лет назад. И в тот момент, когда я лежал в больнице, я понял, что единственное, чего я хочу, — это вернуться на сцену и петь до конца своих дней. И тогда произошло нечто невероятное: SKID ROW связались со мной и предложили стать вокалистом. Это одна из тех групп, на которых я вырос, так что это было просто нереально».



О своём уходе из SKID ROW более двух лет назад он сказал:



«Причина, по которой я решил уйти из группы, заключалась в том, что я чувствовал, что мне всё ещё нужно больше времени, чтобы как следует восстановиться после всех врачебных процедур, и гастролировать так часто, как хотели остальные участники SKID ROW, стало слишком тяжело. Поэтому я предложил немного сократить гастроли, но мы не смогли найти общий язык, и это нормально. Это совершенно нормально. А потом я начал гастролировать с Michael [Schenker], и некоторые люди задаются вопросом: "Почему ты гастролируешь с ним, а не со SKID ROW?" Потому что когда я рассказал Michael о своей ситуации год спустя — у меня было много времени, чтобы восстановиться, — так вот, когда я рассказал ему о своей ситуации, он ответил: "Не волнуйся. Я просто найду подменяющего вокалиста, который заменит тебя, если ты почувствуешь, что тебе нужно пропустить концерт", — и это заставило меня почувствовать себя комфортно при мысли о том, чтобы снова гастролировать. Так что я не мог отказаться от этого предложения. Michael очень хорошо находит решения, так что я согласился. И я не уходил от него. Дверь всегда открыта для Michael'a, он может попросить меня выступить с ним. Я должен сделать это ради себя, и я уверен, что это понятно. Потому что он всегда занимался своим делом. Так что всё в порядке. Все двери открыты».



По поводу того, почему ему пришлось уйти из SKID ROW, Erik сказал:



«У меня был сложный период, я пережил болезнь и всё, что с ней связано. Я проходил химиотерапию и пересадку костного мозга, и телу требуется много времени, чтобы восстановиться... У меня новая иммунная система. У меня новая группа крови. Мне нужно заново сделать все прививки. Пока всё это происходит, в мировое турне не поедешь. Но причина, по которой я это сделал, заключалась в том, что я действительно хотел, чтобы всё получилось. Я очень хотел остаться в SKID ROW. Но на моём ожерелье написано: "Здоровье всегда на первом месте". И так и должно быть — для всех. Но особенно после того, как я испытал страх за своё здоровье, для меня важнее, чем когда-либо, по-настоящему заботиться о себе. Так что это превыше всего».







