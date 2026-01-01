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ERIK GRÖNWALL: «Иногда нет победителей»



ERIK GRÖNWALL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что вдохновило его на создание "Who's The Winner":



«[Иногда] никто [не выигрывает]. В общем-то, это и есть то, что я хочу сказать этой песней. Иногда никто не выигрывает. И это может произойти в любых отношениях, когда ты с кем-то ссоришься, и твоё эго берет над тобой верх. Ты уходишь из этой ссоры или из этих отношений и думаешь: «Никто не выиграл. Никто не победил». В итоге сидишь в одиночестве со своей гордостью. Ну и стоило оно того? Вот о чём я, по сути, пою.



Лично для меня это связано с моим уходом из SKID ROW, когда я просто почувствовал, что должен был поступить так, как поступил. Мне пришлось принять это решение. Одна часть меня знает, что это было правильное решение, но другая часть думает: „Вау, у нас ведь было что-то замечательное“, и жаль, что этому настал конец. Так что, да, это мой способ справиться с бывшей ситуацией».







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