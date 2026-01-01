ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, BLACK SABBATH, DEEP PURPLE
Видео с выступления ERIK GRÖNWALL, которое состоялось 13 июня в рамках Lisää Löylyä Rockfestival, Vaasa, Finland, доступно для просмотра ниже:
01. Born To Break
02. Headless Cross (BLACK SABBATH cover)
03. Bad Bones
04. 18 And Life (SKID ROW cover)
05. Black Velvet (Alannah Myles cover)
06. Who's The Winner
07. Hell & Back
08. Save Me
09. Living On The Run (H.E.A.T song)
10. Highway Star (DEEP PURPLE cover)
11. Lost For Life
Encore:
12. The House Of The Rising Sun (traditional cover)
13. Praying For A Miracle
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