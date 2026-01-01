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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Erik Grönwall

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ERIK GRÖNWALL уже работает над новым материалом



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ERIK GRÖNWALL в недавнем интервью поговорил о единственной пластинке SKID ROW, которую он записал с этой командой. На слова интервьюера, сказавшего, что по его мнению это лучшая пластинка группы, он ответил:

«Я не участвовал в написании материала для этого альбома, но, когда ребята прислали мне песни, у меня возникло точно такое же ощущение. Это звучало как те самые SKID ROW, которых я слушал, когда рос. И да, мне очень нравится этот альбом».

Вспоминая время, проведённое в SKID ROW, Erik сказал:

«Мне невероятно повезло получить возможность стать частью SKID ROW. А Sebastian Bach всегда был одним из моих ориентиров... Когда я только начинал петь, я бесконечно слушал "Slave To The Grind", потому что хотел научиться петь, как он. В самом начале я вообще стремился звучать как Bon Scott, Sebastian Bach, Robert Plant и другие великие вокалисты. Так что можно сказать, что всю жизнь готовился к записи такого альбома. Когда мне предложили присоединиться к группе, я подумал: "Ладно, кажется, я знаю, что нужно делать".

Но всегда найдутся поклонники, которые предпочитают оригинальный состав. И я прекрасно их понимаю — я и сам как фанат некоторых групп хочу видеть именно классический состав. Так что я отлично понимаю такую точку зрения. Но, как мне кажется, у нас вместе получилось реально что-то хорошее».

Grönwall'a, чей новый сольный альбом "Bad Bones" вышел 22 мая, также спросили, намерен ли он теперь сосредоточиться на сольной карьере, а не выступать в роли «приглашённого музыканта», как это было в SKID ROW и в группе легендарного немецкого гитариста Michael'a Schenker'a:

«Для Michael'a дверь всегда открыта. Мне очень нравится работать с ним. Когда я начал заниматься этим альбомом, пришлось отказаться от нескольких туров, потому что нужно было правильно расставить приоритеты и довести свою пластинку до релиза. Я написал ему письмо: "Michael, просто хочу, чтобы ты знал — мне очень нравится гастролировать с тобой. Я говорю "нет" только потому, что сейчас должен сосредоточиться на собственном проекте. И, думаю, уж ты-то как никто другой понимаешь, что это такое". А он ответил: "Ты крут".

Так что он знает: может обратиться ко мне в любой момент. Но при этом сейчас мой главный приоритет — собственная музыка. Я уже начал писать песни для нового альбома. Мне просто хочется продолжать сочинять, хочется как можно больше гастролировать, хотя всё, конечно, должно иметь смысл. Я не могу быть одновременно везде. Сейчас я просто хочу заниматься своим делом».








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