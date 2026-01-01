ERIK GRÖNWALL отыграл первое сольное выступление

ERIK GRÖNWALL 25 мая в Cirkus в Стокгольме отыграл первое сольное выступление:
01. Born To Break (live debut)
02. Headless Cross (BLACK SABBATH cover)
03. Bad Bones (live debut)
04. 18 And Life (SKID ROW song)
05. Black Velvet (Alannah Myles cover)
06. I Put A Spell On You / Child In Time / A Whiter Shade Of Pale
07. Hell & Back (live debut)
08. Save Me (live debut)
09. Living On The Run (H.E.A.T song)
10. Highway Star (DEEP PURPLE cover)
11. Who's The Winner (live debut)
12. Higher
13. Lost For Life (live debut)
Encore:
14. House Of The Rising Sun
15. I Will Always Love You (Dolly Parton cover)
16. Praying For A Miracle
