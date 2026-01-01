Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
Erik Grönwall

28 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL отыграл первое сольное выступление

22 май 2026 : 		 Новое видео ERIK GRÖNWALL

16 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL: "To Hell & Back"

13 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Я искренне хотел быть в SKID ROW, но...»

4 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

3 апр 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

28 фев 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

12 фев 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL готовит альбом

11 окт 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит BILLY IDOL

27 сен 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Фрэнка Синатры

30 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALANNAH MYLES

15 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет хит Робби Уильямса

19 июл 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет хит PROCOL HARUM

30 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет IRON MAIDEN

17 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALICE COOPER

1 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALPHAVILLE

14 апр 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит THE BEATLES

26 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL выпустил сборник

15 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ERIC CLAPTON

3 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LEONARD COHEN

7 фев 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LED ZEPPELIN

30 дек 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит EUROPE

16 дек 2024 : 		 Рождественский трек от ERIK GRÖNWALL

16 ноя 2024 : 		 Новое видео ERIK GRÖNWALL

13 ноя 2024 : 		 Выход биографии ERIK GRÖNWALL отложен
ERIK GRÖNWALL отыграл первое сольное выступление



ERIK GRÖNWALL 25 мая в Cirkus в Стокгольме отыграл первое сольное выступление:

01. Born To Break (live debut)
02. Headless Cross (BLACK SABBATH cover)
03. Bad Bones (live debut)
04. 18 And Life (SKID ROW song)
05. Black Velvet (Alannah Myles cover)
06. I Put A Spell On You / Child In Time / A Whiter Shade Of Pale
07. Hell & Back (live debut)
08. Save Me (live debut)
09. Living On The Run (H.E.A.T song)
10. Highway Star (DEEP PURPLE cover)
11. Who's The Winner (live debut)
12. Higher
13. Lost For Life (live debut)

Encore:

14. House Of The Rising Sun
15. I Will Always Love You (Dolly Parton cover)
16. Praying For A Miracle




