Почему MOTIONLESS IN WHITE записали кавер COREY HART



В рамках недавнего интервью у Chris "Motionless" Cerulli спросили, почему группа решила записать для нового альбома кавер-версию хита канадского исполнителя COREY HART "Sunglasses At Night":



«Что касается каверов, я знаю, что мнения по поводу того, стоит ли придерживаться оригинала или создавать что-то совершенно новое, сильно разделились и вызывают ожесточенные споры, но для меня это совершенно очевидно. На самом деле я впервые говорю об этом. Уже лет 12–13 я рассказываю о кавере, который хочу исполнить больше всего на свете. Я говорил об этом, но никогда не называл, какая именно песня, так что вот она, урра! Я всегда хотел это сделать. Я думал: «Эта песня такая… Мне кажется, MOTIONLESS должны сыграть «Sunglasses At Night».» И сначала это было просто забавным экспериментом, а потом в итоге попало на альбом. И для меня это очень важно. И если вам это не нравится, мне плевать».



Рассказывая о том, чем кавер-версия MOTIONLESS IN WHITE на «Sunglasses At Night» отличается от оригинала, Chris сказал:



«Мы добавили гитары и прочее. То есть, она тяжелее оригинала, но там нет брейкдауна или чего-то подобного».



На вопрос, откуда взялась любовь к «Sunglasses At Night», Chris ответил:



«Я считаю, что это культовая песня 80-х. В ней есть много синтезаторов. В ней есть мощный припев, вся такая изящная бравада 80-х!»







