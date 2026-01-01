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Motionless in White

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|||| 17 июн 2026

Новое видео MOTIONLESS IN WHITE



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R.I.P. (feat. Skylar Grey), новое видео группы MOTIONLESS IN WHITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Decades", выход которого запланирован на 17 июля на Roadrunner Records.

Трек-лист:

01. Decades
02. log_in//crash_out
03. R.I.P. (feat. Skylar Grey)
04. Fight Like Hell
05. Playing God (feat. Corey Taylor)
06. All That I've Ever Known
07. Blood Rave (feat. Anthony Martinez)
08. Love At First Bite
09. Count Back From Zero
10. Blood Pact
11. Afraid Of The Dark
12. Sunglasses At Night
13. Hollywood (bonus track)
14. Fight Like Hell (feat. Outlier) (bonus track)




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