сегодня



JOE LYNN TURNER рад, что избавился от парика



JOE LYNN TURNER в недавнем интервью рассказал, почему промо-тур в поддержку «Belly Of The Beast» стал подходящим моментом, чтобы наконец-то отказаться от парика после стольких лет:



«Я снял парик, потому что все знали, что я его ношу. 90 % этих парней [которые над ним издевались — прим. ред.] уже в возрасте. И я не буду называть имена, потому что у меня нет никаких претензий к ним. Это личное дело.



У меня развилась алопеция в три года. Я уверен, что вы, наверное, читали об этом. Так что причина, по которой я носил парик, заключалась в попытке вписаться в униформу рок-н-ролла. В рок-н-ролле у всех были длинные волосы. Только в последние — не знаю — может быть, 10 лет, музыканты стали использовать более брутальный стиль, который идеально подходил к "Belly Of The Beast", и я решил: "Настало время быть честным с собой и со всеми"».



По поводу того, как он себя чувствовал после того, как обнародовал свой новый образ, Joe сказал:



«Поговорим о свободе. Это и есть свобода. То, что я сделал, освободило меня. Это полностью раскрыло мою суть. И вот что удивительно, ведь в некотором смысле это было психологически невыгодно, потому что надо мной смеялись всю жизнь — начиная со школы. Дети жестоки. И я рос с этим, пытаясь выбраться из этой тени, занимаясь юнгианской работой с тенью и стараясь освободиться от всего этого. Но иногда это чертовски сложно, потому что это глубоко укореняется в эмоциях. Но в этом плане я сломал эту стену. Я прорвался через неё и сказал: "Это возрождение". Поговорим о возрождении. Это действительно то чувство, которое я испытывал, из серии: "Вот он я. Это совершенно новый я". Моя ассистентка сказала прекрасные слова. Я должен отдать ей должное. У неё на самом деле были слёзы на глазах, когда она сказала мне: "Понимаешь, Джо, они любят тебя ещё больше. Они называют тебя смелым. Они называют тебя отважным. Они говорят, что ты прокладываешь новый путь. Они называют тебя культовой фигурой. Они называют тебя Фараоном". И я ответил: "Да, это нечто особенное". Мир действительно принимает тебя, когда ты остаёшься собой».



На вопрос, удивила ли его реакция окружающих на его решение отказаться от парика, Joe ответил:



«Безусловно. Я об этом говорю, потому что я был на острие ножа. Я понятия не имел, какая реакция меня ждёт. Но я думал, что, скорее всего, на меня будут показывать пальцем или что-то в этом роде. Но нет — они это приняли. Люди это приняли. Все говорили: "Ты выглядишь лучше, чувак. Ты выглядишь круто. Ты такой, какой есть". И я был просто потрясён. Я подумал: "Это был урок, который нужно было усвоить". Быть самим собой — это самое крутое, что ты можешь сделать в этом мире. И когда я наконец раскрылся и стал полностью самим собой — физически, в творчестве, духовно, просто выложив всё начистоту — это показало мне, что это и есть мой путь. Это настоящая свобода, внутренняя свобода, которую только можно обрести. В мире, где мы живём, скованном рабством, на планете-тюрьме, где мы живём, единственная свобода, которая у тебя есть, — это та, что находится внутри тебя самого. И это освобождает. И я стараюсь говорить об этом людям и проповедовать это, потому что хочу, чтобы они поступали точно так же. Своей дочери, своему сыну я говорю: "Будьте собой, что бы ни говорили"».







+0 -0



просмотров: 98

