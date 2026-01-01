Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 24
21 май 2026 : 		 JOE LYNN TURNER рад, что избавился от парика

27 апр 2026 : 		 JOE LYNN TURNER целиком сыграл дебют

1 мар 2026 : 		 JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»

15 окт 2025 : 		 JOE LYNN TURNER обещает современную пластинку

19 сен 2025 : 		 JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025

21 июл 2025 : 		 JOE LYNN TURNER: «В России мне комфортно»

15 май 2025 : 		 JOE LYNN TURNER и MARCUS NAND исполнили BLUES IMAGE

31 дек 2024 : 		 JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ

1 дек 2024 : 		 JOE LYNN TURNER объединился с MARIA ILIEVA: Видео

19 ноя 2024 : 		 JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ

15 окт 2024 : 		 JOE LYNN TURNER объединился с MARIA ILIEVA

6 авг 2024 : 		 JOE LYNN TURNER в Колумбии

2 май 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я лыс и что с того?»

21 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER надеется выпустить новый альбом в 2025 году

20 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER в Варне

14 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER выступил с AXAT

13 июн 2023 : 		 JOE LYNN TURNER без парика

29 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об участии в RAINBOW: «Я просто выполнял свою работу»

6 мар 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом: «У меня остались приятные воспоминания о нём»

20 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»

13 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»

25 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»

17 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»

3 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»

19 дек 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»

3 дек 2022 : 		 И снова JOE LYNN TURNER за свой парик
JOE LYNN TURNER рад, что избавился от парика



JOE LYNN TURNER в недавнем интервью рассказал, почему промо-тур в поддержку «Belly Of The Beast» стал подходящим моментом, чтобы наконец-то отказаться от парика после стольких лет:

«Я снял парик, потому что все знали, что я его ношу. 90 % этих парней [которые над ним издевались — прим. ред.] уже в возрасте. И я не буду называть имена, потому что у меня нет никаких претензий к ним. Это личное дело.

У меня развилась алопеция в три года. Я уверен, что вы, наверное, читали об этом. Так что причина, по которой я носил парик, заключалась в попытке вписаться в униформу рок-н-ролла. В рок-н-ролле у всех были длинные волосы. Только в последние — не знаю — может быть, 10 лет, музыканты стали использовать более брутальный стиль, который идеально подходил к "Belly Of The Beast", и я решил: "Настало время быть честным с собой и со всеми"».

По поводу того, как он себя чувствовал после того, как обнародовал свой новый образ, Joe сказал:

«Поговорим о свободе. Это и есть свобода. То, что я сделал, освободило меня. Это полностью раскрыло мою суть. И вот что удивительно, ведь в некотором смысле это было психологически невыгодно, потому что надо мной смеялись всю жизнь — начиная со школы. Дети жестоки. И я рос с этим, пытаясь выбраться из этой тени, занимаясь юнгианской работой с тенью и стараясь освободиться от всего этого. Но иногда это чертовски сложно, потому что это глубоко укореняется в эмоциях. Но в этом плане я сломал эту стену. Я прорвался через неё и сказал: "Это возрождение". Поговорим о возрождении. Это действительно то чувство, которое я испытывал, из серии: "Вот он я. Это совершенно новый я". Моя ассистентка сказала прекрасные слова. Я должен отдать ей должное. У неё на самом деле были слёзы на глазах, когда она сказала мне: "Понимаешь, Джо, они любят тебя ещё больше. Они называют тебя смелым. Они называют тебя отважным. Они говорят, что ты прокладываешь новый путь. Они называют тебя культовой фигурой. Они называют тебя Фараоном". И я ответил: "Да, это нечто особенное". Мир действительно принимает тебя, когда ты остаёшься собой».

На вопрос, удивила ли его реакция окружающих на его решение отказаться от парика, Joe ответил:

«Безусловно. Я об этом говорю, потому что я был на острие ножа. Я понятия не имел, какая реакция меня ждёт. Но я думал, что, скорее всего, на меня будут показывать пальцем или что-то в этом роде. Но нет — они это приняли. Люди это приняли. Все говорили: "Ты выглядишь лучше, чувак. Ты выглядишь круто. Ты такой, какой есть". И я был просто потрясён. Я подумал: "Это был урок, который нужно было усвоить". Быть самим собой — это самое крутое, что ты можешь сделать в этом мире. И когда я наконец раскрылся и стал полностью самим собой — физически, в творчестве, духовно, просто выложив всё начистоту — это показало мне, что это и есть мой путь. Это настоящая свобода, внутренняя свобода, которую только можно обрести. В мире, где мы живём, скованном рабством, на планете-тюрьме, где мы живём, единственная свобода, которая у тебя есть, — это та, что находится внутри тебя самого. И это освобождает. И я стараюсь говорить об этом людям и проповедовать это, потому что хочу, чтобы они поступали точно так же. Своей дочери, своему сыну я говорю: "Будьте собой, что бы ни говорили"».




