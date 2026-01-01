Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 23
[= ||| все новости группы



*

Chris Poland

*



26 май 2026 : 		 CHRIS POLAND: «Я люблю разные версии MEGADETH»

19 апр 2026 : 		 CHRIS POLAND: «Dave много про меня х... наговорил»

10 апр 2026 : 		 CHRIS POLAND планирует сходить на MEGADETH

20 май 2025 : 		 CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил»

18 янв 2025 : 		 CHRIS POLAND: «Kiko лучше всех других гитаристов MEGADETH»

28 дек 2024 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Dave никогда не указывал никому что делать»

3 авг 2023 : 		 CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's Buying? станет культовым»

14 июн 2023 : 		 CHRIS POLAND & DAVE LOMBARDO вместе с GRAHAM BONNET, RICK WAKEMAN & JOE BOUCHARD исполнили PINK FLOYD

15 июн 2022 : 		 CHRIS POLAND — о том, чем он занимался после ухода из MEGADETH

29 апр 2022 : 		 Аккорды от CHRIS POLAND

17 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND: «"Liar" — это про меня, да»

15 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия

6 окт 2021 : 		 CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»

6 мар 2021 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

13 дек 2020 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

28 май 2020 : 		 CHRIS POLAND выпустил новый альбом

23 дек 2019 : 		 CHRIS POLAND работает над автобиографией

28 авг 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на лейбле басиста MEGADETH

30 май 2019 : 		 CHRIS POLAND и DAVID ELLEFSON вновь вместе

9 мар 2019 : 		 CHRIS POLAND: «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»

21 сен 2016 : 		 CHRIS POLAND: «Mustaine плакал днями напролёт после смерти Клиффа»

30 окт 2015 : 		 Бывший участник MEGADETH покинул состав группы бывших участников MEGADETH

22 июл 2015 : 		 CHRIS POLAND и NICK MENZA выступили на благотворительном шоу

18 фев 2013 : 		 CHRIS POLAND: "Я никогда не был особым поклонником хэви-металла”.

30 ноя 2012 : 		 CHRIS POLAND на сингле LION_DROME
Показать далее
| - |

|||| 26 май 2026

CHRIS POLAND: «Я люблю разные версии MEGADETH»



zoom
CHRIS POLAND в недавнем интервью спросили, считает ли он, что постоянные перемены в составе, особенно с гитаристами, негативно повлияли на MEGADETH в том, чтобы она сохранила целостность и особенную приверженность определенному звучанию, что не позволило реализовать огромный потенциал, который был у коллектива:

«О нет, чувак. Я так не считаю. Я полагаю, что все гитаристы, которые были у Dave'a, почти каждый привнес что-то новое в группу. Например, когда в группе был Marty, это была вершина MEGADETH. Но если вы послушаете альбом [MEGADETH] "Dystopia", то поймете, что это суть того, что у него было тогда.

Мне нравятся все версии MEGADETH. Мне нравится "Hook In Mouth". Какая безумно замечательная песня. Так что, да, без всех разных гитаристов Dave не мыслил бы по-другому, и у нас не было бы этих записей. Если бы мы все [все еще играли вместе после стольких лет], это было бы скучно, чувак. Мы бы играли... Я думаю, это было бы скучно, потому что мне было скучно [уже тогда]. Я хотел уйти. Мне становилось скучно».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 276

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом