26 май 2026



CHRIS POLAND: «Я люблю разные версии MEGADETH»



CHRIS POLAND в недавнем интервью спросили, считает ли он, что постоянные перемены в составе, особенно с гитаристами, негативно повлияли на MEGADETH в том, чтобы она сохранила целостность и особенную приверженность определенному звучанию, что не позволило реализовать огромный потенциал, который был у коллектива:



«О нет, чувак. Я так не считаю. Я полагаю, что все гитаристы, которые были у Dave'a, почти каждый привнес что-то новое в группу. Например, когда в группе был Marty, это была вершина MEGADETH. Но если вы послушаете альбом [MEGADETH] "Dystopia", то поймете, что это суть того, что у него было тогда.



Мне нравятся все версии MEGADETH. Мне нравится "Hook In Mouth". Какая безумно замечательная песня. Так что, да, без всех разных гитаристов Dave не мыслил бы по-другому, и у нас не было бы этих записей. Если бы мы все [все еще играли вместе после стольких лет], это было бы скучно, чувак. Мы бы играли... Я думаю, это было бы скучно, потому что мне было скучно [уже тогда]. Я хотел уйти. Мне становилось скучно».







