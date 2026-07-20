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Почему CHRIS POLAND не вернулся в MEGADETH



CHRIS POLAND в недавнем интервью рассказал, почему почти четыре десятилетия назад отказался от предложения вновь присоединиться к MEGADETH. Напомним, что Poland записал с MEGADETH два первых альбома — "Killing Is My Business... And Business Is Good!" (1985) и "Peace Sells... But Who's Buying?" (1986). В 1987 году он покинул группу, однако, как утверждается, спустя два года получил предложение вернуться. Отвечая в интервью Capital Chaos TV на вопрос, не жалеет ли он до сих пор о своём решении и не задумывается ли иногда о том, как могло бы звучать это воссоединение, Chris сказал:



«Нет, я бы ничего не стал менять. Я бы просто не выбрался оттуда, потому что тем ребятам понадобилось ещё несколько лет, чтобы окончательно избавиться от своих проблем с наркотиками. А я и в первый раз едва не погиб.



Как говорит David Ellefson: "Если слишком долго торчать возле парикмахерской, рано или поздно тебя постригут". То же самое было бы и со мной — рано или поздно я снова начал бы употреблять. Так что нет. Никаких сожалений. Ничего бы не поменялось».



Poland также рассказал о своей будущей книге "Now Leaving Metalopolis", которую он написал вместе с музыкальным журналистом, подкастером и писателем Matt'ом Herring'ом. Говоря о том, как появилась идея книги, Chris сказал:



«Я был на одном из Comic Con, где познакомился с Matt Herring'ом. Мы оба провели там три дня и общались каждый день. Очень быстро подружились. И в какой-то момент я подумал: "Знаешь что? По-моему, нам с Matt стоит написать книгу вместе".



За все эти годы было сказано очень многое. Я прекрасно понимаю, как иногда люди бросают какие-то слова сгоряча. У каждого остаются свои воспоминания о тех или иных событиях, но у любой истории всегда есть и другая сторона. Так что это просто моя версия происходившего. Никакой обиды или желания сводить счёты здесь нет. Надеюсь, в книге окажется гораздо больше смешных историй, чем грустных».







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