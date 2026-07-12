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RUDY SARZO: «К следующему году никому не придётся оправдываться из-за ИИ»



RUDY SARZO поговорил о своём недавнем признании в том, что он использовал искусственный интеллект (ИИ) в процессе создания двух своих новых сольных синглов — «Your Heart Is The Road» и «For The Love Of Love». В частности, он сказал:



«К следующему году никому не придётся оправдываться из-за использования ИИ в процессе музыкального производства. Будет считаться само собой разумеющимся, что во всём так или иначе задействован ИИ. Потому что, должен вам сказать, даже если вы записываетесь на аналоговом оборудовании и всё делаете с людьми в студии, к моменту микширования в дело вступает ИИ. Все новые плагины содержат эту функцию. Только если вы не работаете со звукоинженером старой школы, который придерживается исключительно аналоговых технологий и не использует никаких плагинов — а таких становится всё труднее найти, — то искусственный интеллект будет задействован. То же самое касается и мастеринга. Так что через год на это никто не будет обращать внимание. Это как говорить о MIDI. Кто-нибудь ещё говорит о MIDI? Нет. Но раньше это было чем-то вроде: "Вау!" Кто-нибудь сейчас говорит о лупах?



Что касается технологий, то я всегда так поступаю: если вижу, что появляется что-то новое, я использую это, потому что нельзя остановить прогресс или технологии в целом. Когда около 1995 года начали появляться лупы, я сразу же начал их использовать. На самом деле я перешёл с Logic Pro — у меня была его первая версия — и у меня уже был Digidesign Session 8 с интерфейсом Pro Tools… Посещая выставки, в том числе NAMM Show, я познакомился с людьми, связанными с Acid, — это было первое программное обеспечение на основе лупов, и оно работало только на Windows, так что я не мог использовать свой Mac. Поэтому я пересел с Quadra 650 на ПК HP. И тогда они попросили меня создать первую коллекцию басовых лупов… Они не просили меня включать семплы, но я сказал: "Давайте я пойду ещё дальше. Давайте я создам семплы». Так что я перевёл в семплы каждую ноту с моих четырёх-, пяти- и шестиструнных бас-гитар, и все эти семплы вошли в коллекцию. Она называется "Workingman’s Bass", и это было — сколько? — 31 год назад. В то же время были музыканты, которые говорили: "Нет, я не могу…" Меня попросила об этом компания Sonic Foundry, которая позже стала Sony Music Media Software, Sony Software, выпускавшая Vegas и Acid, — программы и приложения Sonic Foundry. И вот они спросили меня: "Есть ли у тебя какие-нибудь известные друзья, которые хотели бы принять участие в создании этой библиотеки лупов, которую мы собираем". Я обратился к нескольким из них, и они отказались, потому что боялись, что их звучание украдут. Так что прошло 35 лет с тех пор, как я выпустил эту библиотеку, и до сих пор работаю. Никто не украл моего звучания, потому что я постоянно меняюсь. Я постоянно развиваюсь. У меня не одинаковое звучание. У меня много звуков, потому что для меня главное — это музыка. Главное — то, что подходит.



Я воспринимаю свой бас, его тембр, как персонажа в пьесе или фильме. Это персонаж. У него есть свой облик. У него есть своя история. Вот как я к этому отношусь. Поэтому он должен вписываться в сюжетную линию музыки. Вот как я отношусь к музыке. Есть текст песни — это сценарий, а есть саундтрек — это музыка к нему. Я просто хотел это сказать, чтобы объяснить: я не просто слепо следую новым технологиям. Я слежу за новыми технологиями с тех пор, как появились электрогитара и электробас. На самом деле я старше, чем первая гитара Fender, когда-либо выпущенная для потребителей. Мне 75 лет. А Fender, по-моему, появилась в 1951-м».



На вопрос, как он использовал ИИ для создания своих синглов, Rudy ответил:



«Вокал — это ИИ, инструментальное сопровождение — это ИИ, но у меня есть демо. Дело не только в этом. Сначала нужно иметь демо-версию — именно так я и поступаю. Некоторые люди просто используют ИИ — скажем, Suno, которым пользуюсь я, из серии: "У моей девушки день рождения, так что я хочу написать ей песню". И вот в этой ситуации, когда тебе, по сути, дают возможность почувствовать себя продюсером, ты оказываешься в комнате с музыкантом, которого ты сам пригласил, и говоришь: "Вот эта песня". Сначала продюсер слышит песню и думает: "Я буду продюсировать это". Или, может быть, продюсер уже написал песню сам, или он продюсирует какого-то артиста, либо артист приносит свои песни. И продюсер начинает думать… Я говорю о традиционном подходе. Так работали с самого начала. Он думает, кто бы подошёл на ударные для этой песни, кто будет басистом, а кто — клавишником. Иногда для записи всего альбома нанимают целую сессионную группу. А иногда — нет. Иногда привлекаются разные люди. Группа STEELY DAN славилась тем, что одну и ту же песню записывали разные музыканты… То есть если вам интересно об этом узнать, на YouTube есть масса видео на эту тему. Кроме того, STEELY DAN на альбоме "Gaucho" фактически использовали первую настоящую драм-машину, и, по-моему, это было в 1970-х, ещё до появления LinnDrum. Их звукорежиссёр предложил её создать, потому что они об этом задумались. Они подумали: "А что если вместо того, чтобы приглашать всех этих барабанщиков, мы просто сами создадим партии ударных прямо в студии?" И, по-моему, её создание обошлось примерно в 100 000 долларов, но именно так они и поступили».







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