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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 81
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 29
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Rudy Sarzo

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9 июл 2026 : 		 RUDY SARZO: «Соперничество между Эдди и Рэнди — это миф»

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RUDY SARZO: «Соперничество между Эдди и Рэнди — это миф»



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RUDY SARZO, который с 1978 по 1979 год играл вместе с легендарным гитаристом Рэнди Роудсом в группе QUIET RIOT, а затем снова — в составе группы Оззи Осборна с 1981 года до самой смерти Роудса в авиакатастрофе в 1982 году, спросили, существовало ли соперничество между Рэнди и Эдди Ван Халеном:

«Нет, это… Нет, я думаю, это миф. Миф, который люди… Мы живём в такое время, когда альтернативные реальности — явление весьма распространённое. Люди придумывают что-то, чтобы это соответствовало их собственному жизненному пути. Люди не понимают разницы между мнением и фактом. Поэтому они делают заявления, основанные на мнении, в адрес тех, кто на собственном опыте пережил то, о чём они говорят, потому что они настолько запрограммированы верить мнению, а не факту».




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9 июл 2026
С
Санчез
Такой же миф, как и противостояние Джесона и Принса?
просмотров: 51

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