сегодня



RUDY SARZO: «Соперничество между Эдди и Рэнди — это миф»



RUDY SARZO, который с 1978 по 1979 год играл вместе с легендарным гитаристом Рэнди Роудсом в группе QUIET RIOT, а затем снова — в составе группы Оззи Осборна с 1981 года до самой смерти Роудса в авиакатастрофе в 1982 году, спросили, существовало ли соперничество между Рэнди и Эдди Ван Халеном:



«Нет, это… Нет, я думаю, это миф. Миф, который люди… Мы живём в такое время, когда альтернативные реальности — явление весьма распространённое. Люди придумывают что-то, чтобы это соответствовало их собственному жизненному пути. Люди не понимают разницы между мнением и фактом. Поэтому они делают заявления, основанные на мнении, в адрес тех, кто на собственном опыте пережил то, о чём они говорят, потому что они настолько запрограммированы верить мнению, а не факту».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 51

